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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7200720172027203

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:12

  stas_rst написав:
  flyman написав:
  stas_rst написав:з усіма фактами-аргументами згоден, але задорого :(
Нема 150-200 Куе на те, що хочу. Мінімум 3-кімнатна. У прицентраллі. За ці гроші у передмісті - будинок повноцінний і обжитий. Але трафік. Тому й шукаю альтернативу.
Пічалька.

А орендувати?

У тебе ? соррі, друже, у мене вертольота нема.
Так, авто з кліренсом 16, що не рятує від жопи на Жулянах.
Та й, маючи дві своїх, орендувати третю? напоркуа ?
Як тут пишуть розумні люди - треба жити в задоволення і "немножечко шить" :)
  flyman написав:тут один вже з полів СБ думає як злиняти в ближній центр

от, Флай, відкрий карту і знайди першу Софію від Мартинова. Там до поля, як у тебе з підвалу у Бучі до центру Києва.

це логістику тіла в центр Києва наскільки покращує?
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:34

  Vadim V написав:А как Вы зарабатываете деньги и сколько налогов уплатили в казну Нэньки за прошлый год?


Поэт. Философ. Финансист. Оформитель будущего. 8)
Доходов в Украине нет. :oops: Только расходы и инвестиции. Законопослушно плачу в Украине все налоги и сборы при покупке недвижимости, авто и т.д. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:42

  flyman написав:
  stas_rst написав:от, Флай, відкрий карту і знайди першу Софію від Мартинова. Там до поля, як у тебе з підвалу у Бучі до центру Києва.

це логістику тіла в центр Києва наскільки покращує?

рівно на відстань від Бучі до ст.м. Житомирська чи Академ :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шанувальникам модних мопів для порівняння цін:
https://youtu.be/8BT8ejt-NkI
remark
 
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