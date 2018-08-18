Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:з усіма фактами-аргументами згоден, але задорого Нема 150-200 Куе на те, що хочу. Мінімум 3-кімнатна. У прицентраллі. За ці гроші у передмісті - будинок повноцінний і обжитий. Але трафік. Тому й шукаю альтернативу. Пічалька.
А орендувати?
У тебе ? соррі, друже, у мене вертольота нема. Так, авто з кліренсом 16, що не рятує від жопи на Жулянах. Та й, маючи дві своїх, орендувати третю? напоркуа ? Як тут пишуть розумні люди - треба жити в задоволення і "немножечко шить"
flyman написав:тут один вже з полів СБ думає як злиняти в ближній центр
от, Флай, відкрий карту і знайди першу Софію від Мартинова. Там до поля, як у тебе з підвалу у Бучі до центру Києва.
це логістику тіла в центр Києва наскільки покращує?