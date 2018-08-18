RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7201720272037204>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:42

  flyman написав:
  stas_rst написав:от, Флай, відкрий карту і знайди першу Софію від Мартинова. Там до поля, як у тебе з підвалу у Бучі до центру Києва.

це логістику тіла в центр Києва наскільки покращує?

рівно на відстань від Бучі до ст.м. Житомирська чи Академ :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 27.02.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шанувальникам модних мопів для порівняння цін:
https://youtu.be/8BT8ejt-NkI
remark
 
Повідомлень: 796
З нами з: 25.12.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:19

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:ОМГ... лед тронулся. Жаль, что пока не в Киеве: https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/v-ist ... nij-balkon

Львів - це Ойропа... А не азіотський Кийов )))

Киевский кандидат №1 на повторение львовского кейса:
https://www.google.com/maps/@50.4564544 ... 312!8i6656

Какого ж года это фото глыбы царь-балконов, если под ними живая "Дельта" без бумажек на окнах "Мы закрыты" и "Приходите за деньгами 31 сентября"?
барабашов
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 16.06.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:29

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Львів - це Ойропа... А не азіотський Кийов )))

Киевский кандидат №1 на повторение львовского кейса:
https://www.google.com/maps/@50.4564544 ... 312!8i6656

Какого ж года это фото глыбы царь-балконов, если под ними живая "Дельта" без бумажек на окнах "Мы закрыты" и "Приходите за деньгами 31 сентября"?

С балконами там все также как было при Дельте. Если не хуже.
airmax78
 
Повідомлень: 38344
З нами з: 25.10.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:38

  stas_rst написав:
  flyman написав:
  stas_rst написав:от, Флай, відкрий карту і знайди першу Софію від Мартинова. Там до поля, як у тебе з підвалу у Бучі до центру Києва.

це логістику тіла в центр Києва наскільки покращує?

рівно на відстань від Бучі до ст.м. Житомирська чи Академ :)

так Віталіан писав, і навіть відео було, що корки в Києві, а не в передмісті.
тобто 80% відстані долається за 20% часу, а далі корки в Києві, і 20% відстані за 80% часу.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24227
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1861 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так Віталіан писав

"мать писала - сахар сладкий" - стара армійська приказка.
Так само і з тобою і Віталіаном.
Не раз тобі писав - я про корки знаю і сам від того дико злий.
Тому й обираю в межах бюджету між г-ном у Києві і нормальним житлом під Києвом. Тому й про трафік з Гатного запитав.
Сьогодні по гуглу моніторив з 8 до 10 ранку трафік з/до Гатного в центр. Така сама жопа, як і з Соф.Б. - мінімум 55 хв. - година в центр.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 27.02.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:27

Які думки?

change_pm
 
Повідомлень: 3471
З нами з: 03.02.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30

  change_pm написав:

Какие могут быть думки? Так жить нельзя. В принципе весь Левый берег, кроме двух кусков набережной с Ривер Стоуном и Ривьерой и Автографом напротив парка вызывает депрессию.
airmax78
 
Повідомлень: 38344
З нами з: 25.10.12
Подякував: 923 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Какие могут быть думки? Так жить нельзя. В принципе весь Левый берег, кроме двух кусков набережной с Ривер Стоуном и Ривьерой и Автографом напротив парка вызывает депрессию.
я себе так представлял Чернобыль.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Тому й обираю в межах бюджету між г-ном у Києві і нормальним житлом під Києвом. Тому й про трафік з Гатного запитав.
Сьогодні по гуглу моніторив з 8 до 10 ранку трафік з/до Гатного в центр. Така сама жопа, як і з Соф.Б. - мінімум 55 хв. - година в центр.
Кольцевая стоит в обе стороны сколько я себя в Киеве помню, 80% пробок я выстоял именно там. С Ирпеня/Бучи есть 3 дороги на Киев 1. Житомирская трасса, 2. Новобеличи-Академгородок (вариант Новобеличи Святошин минуя Академку или Новобеличи - Лавина дальше веник или интер.площадь) 3. Варшавка - пл. Т.Шевченка. Я не говорю что проблема решена но по крайней мере есть выбор кудой ехать. К пробкам добавляй проблему парковки, которая через пару лет выйдет на твёрдое 1е место. Пробки можно объехать или раньше выехать, с парковками этот финт ушами не пройдёт.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7201720272037204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2019, 2020, 2021
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20202 3487812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 09:07
Успіх
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
17 21567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 22:04
Qudithena
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.