рівно на відстань від Бучі до ст.м. Житомирська чи Академ
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:42
Додано: Сер 21 кві, 2021 19:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шанувальникам модних мопів для порівняння цін:
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:19
Какого ж года это фото глыбы царь-балконов, если под ними живая "Дельта" без бумажек на окнах "Мы закрыты" и "Приходите за деньгами 31 сентября"?
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:29
С балконами там все также как было при Дельте. Если не хуже.
Додано: Сер 21 кві, 2021 21:38
так Віталіан писав, і навіть відео було, що корки в Києві, а не в передмісті.
тобто 80% відстані долається за 20% часу, а далі корки в Києві, і 20% відстані за 80% часу.
Додано: Сер 21 кві, 2021 22:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"мать писала - сахар сладкий" - стара армійська приказка.
Так само і з тобою і Віталіаном.
Не раз тобі писав - я про корки знаю і сам від того дико злий.
Тому й обираю в межах бюджету між г-ном у Києві і нормальним житлом під Києвом. Тому й про трафік з Гатного запитав.
Сьогодні по гуглу моніторив з 8 до 10 ранку трафік з/до Гатного в центр. Така сама жопа, як і з Соф.Б. - мінімум 55 хв. - година в центр.
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:27
Які думки?
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кольцевая стоит в обе стороны сколько я себя в Киеве помню, 80% пробок я выстоял именно там. С Ирпеня/Бучи есть 3 дороги на Киев 1. Житомирская трасса, 2. Новобеличи-Академгородок (вариант Новобеличи Святошин минуя Академку или Новобеличи - Лавина дальше веник или интер.площадь) 3. Варшавка - пл. Т.Шевченка. Я не говорю что проблема решена но по крайней мере есть выбор кудой ехать. К пробкам добавляй проблему парковки, которая через пару лет выйдет на твёрдое 1е место. Пробки можно объехать или раньше выехать, с парковками этот финт ушами не пройдёт.
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