Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
При этом автор не уточняет, Позняки это или Печерск, или другие районы с домами 2000х годов, может, я не правильно поняла
автор вообще скользкий тип, который нагло врёт
Если говорить о наших расценках, то работы по проектированию обходятся девелоперам в 3% от себестоимости строительства.
— Участники рынка говорят, что у "КАН девелопмента" высокомаржинальный бизнес. Возможно, эта маржа обеспечивается не столько качеством строительства, сколько проектированием, архитектурой и ландшафтным дизайном?
— Ничего не могу говорить о "КАН девелопменте" и их бизнесе, потому что я не в курсе.
То есть чувак, видя прайс в интернете или в отделе продаж КАН, и зная, что его работа-3% от себестоимости, не может посчитать маржу?
и дальше гнёт свою линию Незнайки-непонимайки
— Справедливо ли ставить высокую маржу при продаже квартир, если эта маржа обеспечивается объемом работ, которые стоят 3% от себестоимости строительства?
— Я не совсем понимаю вопрос. Что значит "справедливо"? Я не "КАН девелопмент", я не знаю, что они там зарабатывают и какую маржу ставят.
ближе к концу интервью
— Продавая по 900 долларов, застройщики не работали себе в убыток.
— Зарплата выросла с того момента раза в два. Из-за девальвации гривни снизились цены на сталь и бетон. Себестоимость была абсолютно другая.
а потом
Можно рассчитать среднюю себестоимость строительства жилья в Киеве?
— Зависит от проекта, района, класса ЖК. Я не занимаюсь стройкой, не веду бюджеты, не могу обсуждать себестоимость.
и снова
— Сколько стоят "семиметровые деревья" в себестоимости строительства?
— Я не занимаюсь реализацией, не владею этими бюджетами. Некорректно с моей стороны обсуждать то, что не является моей специализацией.
хотя перед этим
— Чем вы отличаетесь от других архитектурных бюро?
— Немного компаний в Украине в состоянии тянуть сложные, большие объекты в комплексе: выполнять архитектуру, конструкции, инженерное дело, благоустройство и дендрологию.[/quote]
о блоках
Межквартирные стены в наших проектах заполняются кирпичом либо пустотным бетонным блоком.
Лично в ОП КАН получал ответ, что в Файне-между квартирами 2 блока по 10 см толщиной и 5 см пустоты меж ними. В плане знаний о марже КАНа он ни разу не маркетолог, а вот в планет портрета продавца и покупателя, прогнозирования рынка-большой спец
Как происходит в США? ......... В старый район переезжают индусы и мексиканцы. Еще десять лет район живет как "средний". Потом индусы и мексиканцы переселяются в следующий, а в самый старый заезжает темнокожее население, и район постепенно превращается в гетто.
Перспектива киевских районов, построенных в 2000-х, примерно такая же. Платежеспособные люди, купившие квартиры в плохих домах по незнанию или по необдуманному решению, будут постепенно уезжать.
Интересно, какие "мексиканцы" приедут на ПОХ? и почему он решил,/ что жителям ПОХа придёт в голову сливать подешевле "мексиканцам". Да и куда эти вдруг поумневшие люди переедут?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 22 кві, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.