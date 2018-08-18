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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7201720272037204

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:10

  Genie написав:Это уже не модные дома и районы, скоро станут гетто :

Перспектива киевских районов, построенных в 2000-х, примерно такая же. Платежеспособные люди, купившие квартиры в плохих домах по незнанию или по необдуманному решению, будут постепенно уезжать. ...

https://www.epravda.com.ua/publications/2021/04/20/673161/

При этом автор не уточняет, Позняки это или Печерск, или другие районы с домами 2000х годов, может, я не правильно поняла

автор вообще скользкий тип, который нагло врёт
Если говорить о наших расценках, то работы по проектированию обходятся девелоперам в 3% от себестоимости строительства.


— Участники рынка говорят, что у "КАН девелопмента" высокомаржинальный бизнес. Возможно, эта маржа обеспечивается не столько качеством строительства, сколько проектированием, архитектурой и ландшафтным дизайном?

— Ничего не могу говорить о "КАН девелопменте" и их бизнесе, потому что я не в курсе.

То есть чувак, видя прайс в интернете или в отделе продаж КАН, и зная, что его работа-3% от себестоимости, не может посчитать маржу?

и дальше гнёт свою линию Незнайки-непонимайки
— Справедливо ли ставить высокую маржу при продаже квартир, если эта маржа обеспечивается объемом работ, которые стоят 3% от себестоимости строительства?

Я не совсем понимаю вопрос. Что значит "справедливо"? Я не "КАН девелопмент", я не знаю, что они там зарабатывают и какую маржу ставят.

ближе к концу интервью
— Продавая по 900 долларов, застройщики не работали себе в убыток.

— Зарплата выросла с того момента раза в два. Из-за девальвации гривни снизились цены на сталь и бетон. Себестоимость была абсолютно другая.


а потом
Можно рассчитать среднюю себестоимость строительства жилья в Киеве?

— Зависит от проекта, района, класса ЖК. Я не занимаюсь стройкой, не веду бюджеты, не могу обсуждать себестоимость.


и снова
— Сколько стоят "семиметровые деревья" в себестоимости строительства?

— Я не занимаюсь реализацией, не владею этими бюджетами. Некорректно с моей стороны обсуждать то, что не является моей специализацией.


хотя перед этим
— Чем вы отличаетесь от других архитектурных бюро?

— Немного компаний в Украине в состоянии тянуть сложные, большие объекты в комплексе: выполнять архитектуру, конструкции, инженерное дело, благоустройство и дендрологию.[/quote]

о блоках
Межквартирные стены в наших проектах заполняются кирпичом либо пустотным бетонным блоком.

Лично в ОП КАН получал ответ, что в Файне-между квартирами 2 блока по 10 см толщиной и 5 см пустоты меж ними.
В плане знаний о марже КАНа он ни разу не маркетолог, а вот в планет портрета продавца и покупателя, прогнозирования рынка-большой спец

Как происходит в США? .........
В старый район переезжают индусы и мексиканцы. Еще десять лет район живет как "средний". Потом индусы и мексиканцы переселяются в следующий, а в самый старый заезжает темнокожее население, и район постепенно превращается в гетто.

Перспектива киевских районов, построенных в 2000-х, примерно такая же. Платежеспособные люди, купившие квартиры в плохих домах по незнанию или по необдуманному решению, будут постепенно уезжать.

Интересно, какие "мексиканцы" приедут на ПОХ? и почему он решил,/ что жителям ПОХа придёт в голову сливать подешевле "мексиканцам". Да и куда эти вдруг поумневшие люди переедут?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 22 кві, 2021 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:12

  airmax78 написав:Какие могут быть думки? Так жить нельзя. В принципе весь Левый берег, кроме двух кусков набережной с Ривер Стоуном и Ривьерой и Автографом напротив парка вызывает депрессию.

А так можна? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:18

  Serg-ik написав:Интересно, какие "мексиканцы" приедут на ПОХ? и почему он решил,/ что жителям ПОХа придёт в голову сливать подешевле "мексиканцам". Да и куда эти вдруг поумневшие люди переедут?

"мексиканцы" = индуси і китайці + араби...
Да и куда эти вдруг поумневшие люди переедут?

- Закордон 8)
- Хто ледачище чи на підсосі - в КАН :!:
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:19

  airmax78 написав:Какие могут быть думки? Так жить нельзя. В принципе весь Левый берег, кроме двух кусков набережной с Ривер Стоуном и Ривьерой и Автографом напротив парка вызывает депрессию.

А так можна? :lol:


зі. все що ми вмієм, ставити кіоски :lol:
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 22 кві, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:37

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Какие могут быть думки? Так жить нельзя. В принципе весь Левый берег, кроме двух кусков набережной с Ривер Стоуном и Ривьерой и Автографом напротив парка вызывает депрессию.

А так можна? :lol:

Подивися цей відос, поняв, чому Флай втік звидти = класно там, але грусно :evil:

зі. Хоча балкони в центрі не захаращені...
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Хоча балкони в центрі не захаращені...
бедность, нечего держать на балконах...
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:48

  change_pm написав: Да и куда эти вдруг поумневшие люди переедут?

"мексиканцы" = индуси і китайці + араби...
Да и куда эти вдруг поумневшие люди переедут?

- Закордон 8)
- Хто ледачище чи на підсосі - в КАН :!:[/quote]
как раз индуси і китайці + араби переедут за границу, а наши здесь зависнут, продавать до посинения с прибылью свою прелесть
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:04

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Какие могут быть думки? Так жить нельзя. В принципе весь Левый берег, кроме двух кусков набережной с Ривер Стоуном и Ривьерой и Автографом напротив парка вызывает депрессию.

А так можна? :lol:

Подивися цей відос, поняв, чому Флай втік звидти = класно там, але грусно :evil:

зі. Хоча балкони в центрі не захаращені...

куди втік, якщо саме тут, де могло бути як в Швейцарії
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мрію купити квартирко-кавалірко з видом на озеро.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:41

  airmax78 написав:
  change_pm написав:

Какие могут быть думки? Так жить нельзя. В принципе весь Левый берег, кроме двух кусков набережной с Ривер Стоуном и Ривьерой и Автографом напротив парка вызывает депрессию.


И рьвьера и и риверстоун точно такое же гамно, только чуть чуть поновее.
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