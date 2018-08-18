Додано: Чет 22 кві, 2021 09:10

Genie написав: Это уже не модные дома и районы, скоро станут гетто :



Перспектива киевских районов, построенных в 2000-х, примерно такая же. Платежеспособные люди, купившие квартиры в плохих домах по незнанию или по необдуманному решению, будут постепенно уезжать. ...

https://www.epravda.com.ua/publications/2021/04/20/673161/



При этом автор не уточняет, Позняки это или Печерск, или другие районы с домами 2000х годов, может, я не правильно поняла Это уже не модные дома и районы, скоро станут гетто :При этом автор не уточняет, Позняки это или Печерск, или другие районы с домами 2000х годов, может, я не правильно поняла

Если говорить о наших расценках, то работы по проектированию обходятся девелоперам в 3% от себестоимости строительства.





— Участники рынка говорят, что у "КАН девелопмента" высокомаржинальный бизнес. Возможно, эта маржа обеспечивается не столько качеством строительства, сколько проектированием, архитектурой и ландшафтным дизайном?



— Ничего не могу говорить о "КАН девелопменте" и их бизнесе, потому что я не в курсе.

— Справедливо ли ставить высокую маржу при продаже квартир, если эта маржа обеспечивается объемом работ, которые стоят 3% от себестоимости строительства?



— Я не совсем понимаю вопрос. Что значит "справедливо"? Я не "КАН девелопмент", я не знаю, что они там зарабатывают и какую маржу ставят.

— Продавая по 900 долларов, застройщики не работали себе в убыток.



— Зарплата выросла с того момента раза в два. Из-за девальвации гривни снизились цены на сталь и бетон. Себестоимость была абсолютно другая.

Можно рассчитать среднюю себестоимость строительства жилья в Киеве?



— Зависит от проекта, района, класса ЖК. Я не занимаюсь стройкой, не веду бюджеты, не могу обсуждать себестоимость.

— Сколько стоят "семиметровые деревья" в себестоимости строительства?



— Я не занимаюсь реализацией, не владею этими бюджетами. Некорректно с моей стороны обсуждать то, что не является моей специализацией.





— Немного компаний в Украине в состоянии тянуть сложные, большие объекты в комплексе: выполнять архитектуру, конструкции, инженерное дело, благоустройство и дендрологию.[/quote]



о блоках

Межквартирные стены в наших проектах заполняются кирпичом либо пустотным бетонным блоком.

Лично в ОП КАН получал ответ, что в Файне-между квартирами 2 блока по 10 см толщиной и 5 см пустоты меж ними.

В плане знаний о марже КАНа он ни разу не маркетолог, а вот в планет портрета продавца и покупателя, прогнозирования рынка-большой спец



Как происходит в США? .........

В старый район переезжают индусы и мексиканцы. Еще десять лет район живет как "средний". Потом индусы и мексиканцы переселяются в следующий, а в самый старый заезжает темнокожее население, и район постепенно превращается в гетто.



Перспектива киевских районов, построенных в 2000-х, примерно такая же. Платежеспособные люди, купившие квартиры в плохих домах по незнанию или по необдуманному решению, будут постепенно уезжать. — Чем вы отличаетесь от других архитектурных бюро?— Немного компаний в Украине в состоянии тянуть сложные, большиевыполнять архитектуру, конструкции, инженерное дело, благоустройство/quote]о блокахЛично в ОП КАН получал ответ, что в Файне-между квартирами 2 блока по 10 см толщиной и 5 см пустоты меж ними.В плане знаний о марже КАНа он ни разу не маркетолог, а вот в планет портрета продавца и покупателя, прогнозирования рынка-большой спец

автор вообще скользкий тип, который нагло врётТо есть чувак, видя прайс в интернете или в отделе продаж КАН, и зная, что его работа-3% от себестоимости, не может посчитать маржу?и дальше гнёт свою линию Незнайки-непонимайкиближе к концу интервьюа потоми сновахотя перед этимИнтересно, какие "мексиканцы" приедут на ПОХ? и почему он решил,/ что жителям ПОХа придёт в голову сливать подешевле "мексиканцам". Да и куда эти вдруг поумневшие люди переедут?