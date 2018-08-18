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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 кві, 2021 11:54
hume написав:
В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.
Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.
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airmax78
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:03
airmax78 написав: hume написав:
В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.
Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.
а ЖК "Рибальський" - це що? Люкс?
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Додано: Чет 22 кві, 2021 12:19
airmax78 написав: Voistov написав:
И рьвьера и и риверстоун точно такое же гамно, только чуть чуть поновее.
Где живете сами?
В одном из домой серии Урловская 23.
Это совсем недалеко от Ривермола.
И недалеко от рьвьера и риверстоун.
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Voistov
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