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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7202720372047205

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:54

  hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.

Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:03

  airmax78 написав:
  hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.

Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.

а ЖК "Рибальський" - це що? Люкс?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:19

  airmax78 написав:
  Voistov написав:И рьвьера и и риверстоун точно такое же гамно, только чуть чуть поновее.

Где живете сами?


В одном из домой серии Урловская 23.
Это совсем недалеко от Ривермола.
И недалеко от рьвьера и риверстоун.
Voistov
 
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