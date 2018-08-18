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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 72037204720572067207>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:54

  hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.

Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:19

  airmax78 написав:
  Voistov написав:И рьвьера и и риверстоун точно такое же гамно, только чуть чуть поновее.

Где живете сами?


В одном из домой серии Урловская 23.
Это совсем недалеко от Ривермола.
И недалеко от рьвьера и риверстоун.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

судя по рассуждениям, да тут собрались все депутаты, которые живут в Липках и меряются пипирками
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:34

  airmax78 написав:
  hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.

Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.


Да, конечно.
Давайте я обьясню.
Да, там дома большей планировки, не знаю правда какой высоты потолки.
У меня 2.75.
Дома более качественно построены, корзины для кондиционеров.
Лучше места МОП.
А дальше?
Выходя из дома у меня есть какая то минимальная придомовая территория.
А что там? там хуже, несчастные газоны с асфальтом.
да выход на забетонированный залив.
То есть просто сделать променад вечером, это уже ужас.
Выезд на машине ужасный, мало того что пробки, так и постоянно выезжают в екстремально манере на начало красного.
Толковый выезд только на один южный мост, а на другой мост это как раз тот екстремальный выезд.
Как там со школой садиками?
Где ближайший парк?
А как ехать к ближайшему маркету типа новуса?

P.S. да тот же ривер мол как пройти (ходил знаю) хуже чем от мепня, заход в торец, и к тмоу же сильпо дойти это весь ривер мол надо переходить.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 12:39, всього редагувалось 5 разів.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:35

  Олежан написав:CityHub поднимает цены чуть ли не раз в 3 дня
что значит немного подняться с котлована
теперь однухи па 1800+ баксов

вангую, такими темпами - 2ю секцию стартуют от 2200...на финале - 3500


Та кому оно нужно по таким ценам? Оно и по 1500 не интересно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:47

  hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.


Аэрооблет от лун такая замечательная вещь я вам скажу...
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D1%82


https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-riversto ... 0%B5%D1%82
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:48

Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.

п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе
Востаннє редагувалось kbadoo в Чет 22 кві, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:52

  kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.

п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие, стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе


да кстати.
надолго ли, кто знает.
Беда по всей Украине, но всегда ли будет так, это еще вопрос.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:57

  Voistov написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.

Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.


Да, конечно.
Давайте я обьясню.
Да, там дома большей планировки, не знаю правда какой высоты потолки.
У меня 2.75.
Дома более качественно построены, корзины для кондиционеров.
Лучше места МОП.
А дальше?
Выходя из дома у меня есть какая то минимальная придомовая территория.
А что там? там хуже, несчастные газоны с асфальтом.
да выход на забетонированный залив.
То есть просто сделать променад вечером, это уже ужас.
Выезд на машине ужасный, мало того что пробки, так и постоянно выезжают в екстремально манере на начало красного.
Толковый выезд только на один южный мост, а на другой мост это как раз тот екстремальный выезд.
Как там со школой садиками?
Где ближайший парк?
А как ехать к ближайшему маркету типа новуса?

P.S. да тот же ривер мол как пройти (ходил знаю) хуже чем от мепня, заход в торец, и к тмоу же сильпо дойти это весь ривер мол надо переходить.

Говно (тут не поспоришь):
https://www.google.com/maps/@50.4118296 ... 312!8i6656

"Такое же говно, только новее":
https://www.google.com/maps/@50.4469413 ... 070!8i3535

https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828

Главное не перепутать.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, почему больше не работает вставка картинок?
airmax78
 
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  #<1 ... 72037204720572067207>
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