Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.
Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.
Да, конечно. Давайте я обьясню. Да, там дома большей планировки, не знаю правда какой высоты потолки. У меня 2.75. Дома более качественно построены, корзины для кондиционеров. Лучше места МОП. А дальше? Выходя из дома у меня есть какая то минимальная придомовая территория. А что там? там хуже, несчастные газоны с асфальтом. да выход на забетонированный залив. То есть просто сделать променад вечером, это уже ужас. Выезд на машине ужасный, мало того что пробки, так и постоянно выезжают в екстремально манере на начало красного. Толковый выезд только на один южный мост, а на другой мост это как раз тот екстремальный выезд. Как там со школой садиками? Где ближайший парк? А как ехать к ближайшему маркету типа новуса?
P.S. да тот же ривер мол как пройти (ходил знаю) хуже чем от мепня, заход в торец, и к тмоу же сильпо дойти это весь ривер мол надо переходить.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 12:39, всього редагувалось 5 разів.
Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.
п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе
Востаннє редагувалось kbadoo в Чет 22 кві, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.
п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие, стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе
да кстати. надолго ли, кто знает. Беда по всей Украине, но всегда ли будет так, это еще вопрос.
hume написав:В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.
Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.
Да, конечно. Давайте я обьясню. Да, там дома большей планировки, не знаю правда какой высоты потолки. У меня 2.75. Дома более качественно построены, корзины для кондиционеров. Лучше места МОП. А дальше? Выходя из дома у меня есть какая то минимальная придомовая территория. А что там? там хуже, несчастные газоны с асфальтом. да выход на забетонированный залив. То есть просто сделать променад вечером, это уже ужас. Выезд на машине ужасный, мало того что пробки, так и постоянно выезжают в екстремально манере на начало красного. Толковый выезд только на один южный мост, а на другой мост это как раз тот екстремальный выезд. Как там со школой садиками? Где ближайший парк? А как ехать к ближайшему маркету типа новуса?
P.S. да тот же ривер мол как пройти (ходил знаю) хуже чем от мепня, заход в торец, и к тмоу же сильпо дойти это весь ривер мол надо переходить.