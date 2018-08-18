Додано: Чет 22 кві, 2021 12:34

airmax78 написав: hume написав: В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти. В названных комплексах очень достойная придомовая. В Ривьеру риверсайд ещё до недавнего времени можно было зайти.

Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном. Просто интересно с какой высоты называют Ривьеру и Ривер говном.

Да, конечно.Давайте я обьясню.Да, там дома большей планировки, не знаю правда какой высоты потолки.У меня 2.75.Дома более качественно построены, корзины для кондиционеров.Лучше места МОП.А дальше?Выходя из дома у меня есть какая то минимальная придомовая территория.А что там? там хуже, несчастные газоны с асфальтом.да выход на забетонированный залив.То есть просто сделать променад вечером, это уже ужас.Выезд на машине ужасный, мало того что пробки, так и постоянно выезжают в екстремально манере на начало красного.Толковый выезд только на один южный мост, а на другой мост это как раз тот екстремальный выезд.Как там со школой садиками?Где ближайший парк?А как ехать к ближайшему маркету типа новуса?P.S. да тот же ривер мол как пройти (ходил знаю) хуже чем от мепня, заход в торец, и к тмоу же сильпо дойти это весь ривер мол надо переходить.