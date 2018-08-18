Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.
п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе
Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.
kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.
п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе
Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.
Ткое основание звучит примерно так же, как убийство (человека) на основании охотничей лицензии
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.
п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе
Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.
kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.
п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе
Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.
Это запрещено насколько я помню. При чем тут Урловский, ваша попытка убога, сравните с Печерском раз о платежеспособности вспомнили.
airmax78 написав:Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.
Это запрещено насколько я помню. При чем тут Урловский, ваша попытка убога, сравните с Печерском раз о платежеспособности вспомнили.
Дело в том, что и на Печерске подобные ЖК можно посчитать по пальцам одной руки. Это не попытка - это констатация факта.
Верить на слово я не собираюсь, с чего бы это. Вы бы говорили: лично для меня.
Про ривестон я уже писал. на мои вопросы, по садикам паркам и тд вы не ответили. При чем туту вера...?
По ривере скажу, Тоже сомнительное удовольствие.
Я это место знаю прекрасно. Опять же садики школы парки. Несмотря на вид, просто погулять там негде. Ограничено водой очень много. И с другой стороны бажана трасса, сомнительное удовольствие. Остальное частный сектор, в основном с неухоженным общим пространством.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 13:33, всього редагувалось 5 разів.
kbadoo написав:Это запрещено насколько я помню. При чем тут Урловский, ваша попытка убога, сравните с Печерском раз о платежеспособности вспомнили.
Максим культивирует новодел. Создает моду на смену жилья каждые 5-10 лет, пытаясь состарить то, что должно служить десятилетиями. Продолжите читать ветку - свыкнитесь. 10-летние дома на Коновальца ему уже тоже не такие. Живешь в них - скорее беги в отдел продаж Диаданса, а то будешь как лох на немодные МОПы любоваться