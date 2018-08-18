kbadoo написав:

Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе