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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7204720572067207>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:06

  airmax78 написав:
  Voistov написав:
"Такое же говно, только новее":
https://www.google.com/maps/@50.4469413 ... 070!8i3535

https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828

Главное не перепутать.


я перепутал, приношу свои извинения. посмотрел ривера риверсайд, около левобережной.
Спутал с другим комплексом около жк ривера.
Но с ним (риверсайд) тоже куча вопросов.

А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828
меня все равно не впечатляет.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:12

  kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.

п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе

Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:14

  Voistov написав:
  airmax78 написав:
  Voistov написав:
"Такое же говно, только новее":
https://www.google.com/maps/@50.4469413 ... 070!8i3535

https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828

Главное не перепутать.


я перепутал, приношу свои извинения. посмотрел ривера риверсайд, около левобережной.
Спутал с другим комплексом около жк ривера.
Но с ним (риверсайд) тоже куча вопросов.

А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828
меня все равно не впечатляет.

Ну, тогда просто поверьте: Ривьера и Ривер Стоун - два оазиса на Левом берегу, где можно жить + Автограф. Все остальное - под снос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:17

  airmax78 написав:
  kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.

п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе

Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.


Ткое основание звучит примерно так же, как убийство (человека) на основании охотничей лицензии
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:17

  airmax78 написав:
  kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.

п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе

Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.


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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:21

  airmax78 написав:
  kbadoo написав:Кстати, на каком основании Риверстоун ограничил доступ к воде на своей территории (закрыл) - это же вроде прибрежная зона и по нормам 100м для Днепра. Никто не в курсе? Или это пока кто-то скандал не закатил просто.

п.с. поддержу что планировки там так себе, комнаты маленькие, потолки низкие (в квартирах где ставили вентиляцию, так как подозреваю что без нее никак, правда в других и не был там), стекляшки греются летом\зимой холодно, качество перегородок так себе

Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.


Это запрещено насколько я помню. При чем тут Урловский, ваша попытка убога, сравните с Печерском раз о платежеспособности вспомнили.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:29

  kbadoo написав:
  airmax78 написав:Подозреваю что на основании договора аренды. Потолки там 3м. В домах с потолками 2.5м проблема с установкой вентиляции не стоит - это правда. За красивый вид и панорамные окна надо платить. Жильцы Ривера - готовы. Качество перегородок там уж точно не хуже чем в Урловском.


Это запрещено насколько я помню. При чем тут Урловский, ваша попытка убога, сравните с Печерском раз о платежеспособности вспомнили.

Дело в том, что и на Печерске подобные ЖК можно посчитать по пальцам одной руки.
Это не попытка - это констатация факта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:30

  airmax78 написав:
я перепутал, приношу свои извинения. посмотрел ривера риверсайд, около левобережной.
Спутал с другим комплексом около жк ривера.
Но с ним (риверсайд) тоже куча вопросов.

А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828
меня все равно не впечатляет.
Ну, тогда просто поверьте: Ривьера и Ривер Стоун - два оазиса на Левом берегу, где можно жить + Автограф. Все остальное - под снос.


Э, так вы начали путать.
Сначала вы ссыллались (и сейчас ссылаетсь) на Ривьера и Ривер Стоун, но фото постили с риверсайд.

Вот ривера:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D1%82

Вот риверстоун:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-riversto ... 0%B5%D1%82

Верить на слово я не собираюсь, с чего бы это.
Вы бы говорили: лично для меня.

Про ривестон я уже писал.
на мои вопросы, по садикам паркам и тд вы не ответили.
При чем туту вера...?

По ривере скажу,
Тоже сомнительное удовольствие.

Я это место знаю прекрасно.
Опять же садики школы парки.
Несмотря на вид, просто погулять там негде.
Ограничено водой очень много.
И с другой стороны бажана трасса, сомнительное удовольствие.
Остальное частный сектор, в основном с неухоженным общим пространством.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 13:33, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:30

  kbadoo написав:Это запрещено насколько я помню. При чем тут Урловский, ваша попытка убога, сравните с Печерском раз о платежеспособности вспомнили.


Максим культивирует новодел. Создает моду на смену жилья каждые 5-10 лет, пытаясь состарить то, что должно служить десятилетиями. Продолжите читать ветку - свыкнитесь. 10-летние дома на Коновальца ему уже тоже не такие. Живешь в них - скорее беги в отдел продаж Диаданса, а то будешь как лох на немодные МОПы любоваться :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:30

Маразм прогресує.
Не бачити різницю між урлівською 23 і ріверстоуном це вже діагноз...
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