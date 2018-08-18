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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7205720672077208>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:34

УБИВАЛИ ЛЮДЕЙ РАДИ КВАРТИР: В ХАРЬКОВЕ ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ "ЧЕРНЫХ РИЭЛТОРОВ"
https://atn.ua/proisshestviya/ubivali-l ... -rieltorov
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:36

  Первый написав:Маразм прогресує.
Не бачити різницю між урлівською 23 і ріверстоуном це вже діагноз...


У меня не 23й (там 5 домов с номером 23. а б в г).
В в стороне дом стоит.
Но 23й да, на углу двух улиц.

И повторюсь, да, человейник.
Но если рассмотреть внимательно, панораму сверху, со всех сторон и всеми ньюансами, то там разница не велика по большому счету.

Не от балды же говрю, я именно там живу.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 13:40, всього редагувалось 2 разів.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:36

  Voistov написав:Э, так вы начали путать.
Сначала вы ссыллались (и сейчас ссылаетсь) на Ривьера и Ривер Стоун, но фото постили с риверсайд.

Вот ривера:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D1%82

Послушайте, эту "ривьеру" - вообще никто не знает. Для всех Ривьера - это Ривьера Риверсайд от StSophia.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:38

  airmax78 написав:
  Voistov написав:Э, так вы начали путать.
Сначала вы ссыллались (и сейчас ссылаетсь) на Ривьера и Ривер Стоун, но фото постили с риверсайд.

Вот ривера:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D1%82

Послушайте, эту "ривьеру" - вообще никто не знает. Для всех Ривьера - это Ривьера Риверсайд от StSophia.


нет, я не согласен.
нарушение базового общего смысла.
Знает не знает.
не говорите за всех.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:45

  Voistov написав:
  Первый написав:Маразм прогресує.
Не бачити різницю між урлівською 23 і ріверстоуном це вже діагноз...


У меня не 23й (там 5 домов с номером 23. а б в г).
В в стороне дом стоит.
Но 23й да, на углу двух улиц.

И повторюсь, да, человейник.
Но если рассмотреть внимательно, панораму сверху, со всех сторон и всеми ньюансами, то там разница не велика по большому счету.

Не от балды же говрю, я именно там живу.

Ну так посмотрите панораму на ул. Урловскую и на Ривер Стоун. "Панорама на Лун - отличная вещь". Это не говоря уже о том, что это жк совсем разного класса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:52

  airmax78 написав:
  Voistov написав:
  Первый написав:Маразм прогресує.
Не бачити різницю між урлівською 23 і ріверстоуном це вже діагноз...


У меня не 23й (там 5 домов с номером 23. а б в г).
В в стороне дом стоит.
Но 23й да, на углу двух улиц.

И повторюсь, да, человейник.
Но если рассмотреть внимательно, панораму сверху, со всех сторон и всеми ньюансами, то там разница не велика по большому счету.

Не от балды же говрю, я именно там живу.

Ну так посмотрите панораму на ул. Урловскую и на Ривер Стоун. "Панорама на Лун - отличная вещь". Это не говоря уже о том, что это жк совсем разного класса.


Я и панораму смотрел.
но кроме этого, все еще и своим глазами обсмотрел.
И вот только после того как все обстмотрел хорошо своими глазами, с удивлением пришел к тому выводу, какой и сказал.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 22 кві, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Voistov написав:
  Первый написав:Маразм прогресує.
Не бачити різницю між урлівською 23 і ріверстоуном це вже діагноз...


У меня не 23й (там 5 домов с номером 23. а б в г).
В в стороне дом стоит.
Но 23й да, на углу двух улиц.

И повторюсь, да, человейник.
Но если рассмотреть внимательно, панораму сверху, со всех сторон и всеми ньюансами, то там разница не велика по большому счету.

Не от балды же говрю, я именно там живу.
Повірте, не має предмету спору. В деяких моментах баба Маня дійсно краще за Анджеліну Джолі, але між ними очевидна різниця, і не на користь Мані.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:53

  Voistov написав:
  airmax78 написав:
я перепутал, приношу свои извинения. посмотрел ривера риверсайд, около левобережной.
Спутал с другим комплексом около жк ривера.
Но с ним (риверсайд) тоже куча вопросов.

А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828
меня все равно не впечатляет.
Ну, тогда просто поверьте: Ривьера и Ривер Стоун - два оазиса на Левом берегу, где можно жить + Автограф. Все остальное - под снос.


Э, так вы начали путать.
Сначала вы ссыллались (и сейчас ссылаетсь) на Ривьера и Ривер Стоун, но фото постили с риверсайд.

Вот ривера:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D1%82

Вот риверстоун:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-riversto ... 0%B5%D1%82

Верить на слово я не собираюсь, с чего бы это.
Вы бы говорили: лично для меня.

Про ривестон я уже писал.
на мои вопросы, по садикам паркам и тд вы не ответили.
При чем туту вера...?

По ривере скажу,
Тоже сомнительное удовольствие.

Я это место знаю прекрасно.
Опять же садики школы парки.
Несмотря на вид, просто погулять там негде.
Ограничено водой очень много.
И с другой стороны бажана трасса, сомнительное удовольствие.
Остальное частный сектор, в основном с неухоженным общим пространством.


здесь вас не поддержат, а я соглашусь с вами, жить и брать под инвестицию - 2 больших разницы.
Жить напр. над трассой смогут не только лишь все. Территория возле дома играет большую роль, как не крути, пусть там не будет газона и модных лавочек, но это будет адекватное месторасположение. И новострои с мопами далеко не все находятся в хороших местах (имею в виду не районы, а именно месторасположение), если присмотреться. Цены могут быть заоблачными, на место по факту - на любителя. Даже в центре и прицентралье, те же Владимирский, Диаданс и прочее-прочее
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:05

  airmax78 написав:
  Voistov написав:Э, так вы начали путать.
Сначала вы ссыллались (и сейчас ссылаетсь) на Ривьера и Ривер Стоун, но фото постили с риверсайд.

Вот ривера:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D1%82

Послушайте, эту "ривьеру" - вообще никто не знает. Для всех Ривьера - это Ривьера Риверсайд от StSophia.


Не перегибайте Макс. этих ривьер в Киеве и околицах шо грязи, но конкретно на левом берегу есть ещё Солнечная Ривьера от Укрбуд, вполне ничего выглядит кстати. А ту, что вы упоминали, принято писать или полное название или РР. 8)
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