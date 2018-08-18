Додано: Чет 22 кві, 2021 13:53

Voistov написав: airmax78 написав:

я перепутал, приношу свои извинения. посмотрел ривера риверсайд, около левобережной.

Спутал с другим комплексом около жк ривера.

Но с ним (риверсайд) тоже куча вопросов.



А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828

меня все равно не впечатляет.

Ну, тогда просто поверьте: Ривьера и Ривер Стоун - два оазиса на Левом берегу, где можно жить + Автограф. Все остальное - под снос. я перепутал, приношу свои извинения. посмотрел ривера риверсайд, около левобережной.Спутал с другим комплексом около жк ривера.Но с ним (риверсайд) тоже куча вопросов.А этоменя все равно не впечатляет.Ну, тогда просто поверьте: Ривьера и Ривер Стоун - два оазиса на Левом берегу, где можно жить + Автограф. Все остальное - под снос.



Э, так вы начали путать.

Сначала вы ссыллались (и сейчас ссылаетсь) на Ривьера и Ривер Стоун, но фото постили с риверсайд.



Вот ривера:

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D1%82



Вот риверстоун:

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-riversto ... 0%B5%D1%82



Верить на слово я не собираюсь, с чего бы это.

Вы бы говорили: лично для меня.



Про ривестон я уже писал.

на мои вопросы, по садикам паркам и тд вы не ответили.

При чем туту вера...?



По ривере скажу,

Тоже сомнительное удовольствие.



Я это место знаю прекрасно.

Опять же садики школы парки.

Несмотря на вид, просто погулять там негде.

Ограничено водой очень много.

И с другой стороны бажана трасса, сомнительное удовольствие.

Остальное частный сектор, в основном с неухоженным общим пространством. Э, так вы начали путать.Сначала вы ссыллались (и сейчас ссылаетсь) на Ривьера и Ривер Стоун, но фото постили с риверсайд.Вот ривера:Вот риверстоун:Верить на слово я не собираюсь, с чего бы это.Вы бы говорили: лично для меня.Про ривестон я уже писал.на мои вопросы, по садикам паркам и тд вы не ответили.При чем туту вера...?По ривере скажу,Тоже сомнительное удовольствие.Я это место знаю прекрасно.Опять же садики школы парки.Несмотря на вид, просто погулять там негде.Ограничено водой очень много.И с другой стороны бажана трасса, сомнительное удовольствие.Остальное частный сектор, в основном с неухоженным общим пространством.

здесь вас не поддержат, а я соглашусь с вами, жить и брать под инвестицию - 2 больших разницы.Жить напр. над трассой смогут не только лишь все. Территория возле дома играет большую роль, как не крути, пусть там не будет газона и модных лавочек, но это будет адекватное месторасположение. И новострои с мопами далеко не все находятся в хороших местах (имею в виду не районы, а именно месторасположение), если присмотреться. Цены могут быть заоблачными, на место по факту - на любителя. Даже в центре и прицентралье, те же Владимирский, Диаданс и прочее-прочее