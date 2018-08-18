Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Меня риверстоун впечатлил, придомовая очень неплохая, жаль мало деревьев. Просто не нужно преподносить это как нечто лакшери. Такие должны быть придомовые у всех жилых комплексов. Единственная непонятка это почему прибрежная зона закрыта? На ПОХе и так нет нормального выхода к воде, где можно совершить вечерний променад, или утреннюю пробежку.ьелинственный кусок и тот закрыли.
По такой же схеме свои дворы преподносит и КАН, хотя по факту это обычная придомовая здорового человека.
Жду сдачи всей набережной на Левобережке. Сделанный кусок очень радует. По моему это последний кусок, кроме Горбачихи и Трои, где можно изобразить качественный променад
Меня риверстоун впечатлил, придомовая очень неплохая, жаль мало деревьев. Просто не нужно преподносить это как нечто лакшери. Такие должны быть придомовые у всех жилых комплексов. Единственная непонятка это почему прибрежная зона закрыта? На ПОХе и так нет нормального выхода к воде, где можно совершить вечерний променад, или утреннюю пробежку.ьелинственный кусок и тот закрыли.
По такой же схеме свои дворы преподносит и КАН, хотя по факту это обычная придомовая здорового человека.
Жду сдачи всей набережной на Левобережке. Сделанный кусок очень радует. По моему это последний кусок, кроме Горбачихи и Трои, где можно изобразить качественный променад
Думаю закрили тому що частина людей це реальне бидло, мета життя якого уїпашить все що навколо. Згоден що це не правильно. І те що бидло, і те що закрили.
stas_rst написав:"мать писала - сахар сладкий" - стара армійська приказка. Так само і з тобою і Віталіаном. Не раз тобі писав - я про корки знаю і сам від того дико злий. Тому й обираю в межах бюджету між г-ном у Києві і нормальним житлом під Києвом. Тому й про трафік з Гатного запитав. Сьогодні по гуглу моніторив з 8 до 10 ранку трафік з/до Гатного в центр. Така сама жопа, як і з Соф.Б. - мінімум 55 хв. - година в центр.
Я так зрозумів, що роботи в центрі в тебе поки нема? Якщо кожен день так їздити та ще на певний час(9-10) то напряжно, через місяць проклянеш все на світі. Для покращення трафіку нічого не робиться, навіть навпаки, кияни вже на першому місці в світі по стоянню в пробках. Ще й найближчі пару років центр буде стояти через копатєлєй на Малєвіча, Короленківській. Спробуй арендувати хату та оцінити свої сили.
Я давно говорю, что предел концентрации денег в одном месте (Киеве) давно пройден и идет обратный процесс. Но адепты 3-х законов Трибеки отказываются верить. Хотя это видно даже по динамике зарплат. Столичная премия к средней зарплате по стране 10 лет назад была 60%, сегодня - 40%. В 2030-м будет ближе к 25%...