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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7205720672077208

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:24

  Voistov написав:[q
А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828
меня все равно не впечатляет.

Меня риверстоун впечатлил, придомовая очень неплохая, жаль мало деревьев. Просто не нужно преподносить это как нечто лакшери. Такие должны быть придомовые у всех жилых комплексов. Единственная непонятка это почему прибрежная зона закрыта? На ПОХе и так нет нормального выхода к воде, где можно совершить вечерний променад, или утреннюю пробежку.ьелинственный кусок и тот закрыли.

По такой же схеме свои дворы преподносит и КАН, хотя по факту это обычная придомовая здорового человека.

Жду сдачи всей набережной на Левобережке. Сделанный кусок очень радует. По моему это последний кусок, кроме Горбачихи и Трои, где можно изобразить качественный променад
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:25

У 2020 році зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років: вона склала 293 457 осiб, в той час коли смертність сягнула 616 835 осiб.
https://opendatabot.ua/analytics/depopulation
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:32

  hume написав:
  Voistov написав:[q
А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828
меня все равно не впечатляет.

Меня риверстоун впечатлил, придомовая очень неплохая, жаль мало деревьев. Просто не нужно преподносить это как нечто лакшери. Такие должны быть придомовые у всех жилых комплексов. Единственная непонятка это почему прибрежная зона закрыта? На ПОХе и так нет нормального выхода к воде, где можно совершить вечерний променад, или утреннюю пробежку.ьелинственный кусок и тот закрыли.

По такой же схеме свои дворы преподносит и КАН, хотя по факту это обычная придомовая здорового человека.

Жду сдачи всей набережной на Левобережке. Сделанный кусок очень радует. По моему это последний кусок, кроме Горбачихи и Трои, где можно изобразить качественный променад


Думаю закрили тому що частина людей це реальне бидло, мета життя якого уїпашить все що навколо.
Згоден що це не правильно. І те що бидло, і те що закрили.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:52

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Авжеж. наплювали на закони і закрили 100-м прохід до Дніпра.
Щоб прокурори та інша шушера могли собі розкошувати, не бачачи народу, на шиї якого вони живуть.
показывал карту кадастра, земля в законной собственности, у некоторых даже с куском воды


Право собственности не дает права перекрывать доступ к Днепру.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:03

  stas_rst написав:"мать писала - сахар сладкий" - стара армійська приказка.
Так само і з тобою і Віталіаном.
Не раз тобі писав - я про корки знаю і сам від того дико злий.
Тому й обираю в межах бюджету між г-ном у Києві і нормальним житлом під Києвом. Тому й про трафік з Гатного запитав.
Сьогодні по гуглу моніторив з 8 до 10 ранку трафік з/до Гатного в центр. Така сама жопа, як і з Соф.Б. - мінімум 55 хв. - година в центр.

Я так зрозумів, що роботи в центрі в тебе поки нема?
Якщо кожен день так їздити та ще на певний час(9-10) то напряжно, через місяць проклянеш все на світі. Для покращення трафіку нічого не робиться, навіть навпаки, кияни вже на першому місці в світі по стоянню в пробках. Ще й найближчі пару років центр буде стояти через копатєлєй на Малєвіча, Короленківській.
Спробуй арендувати хату та оцінити свої сили. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:03

  Voistov написав:
  Grand Touring написав:
  Frant написав:Авжеж. наплювали на закони і закрили 100-м прохід до Дніпра.
Щоб прокурори та інша шушера могли собі розкошувати, не бачачи народу, на шиї якого вони живуть.
показывал карту кадастра, земля в законной собственности, у некоторых даже с куском воды


Право собственности не дает права перекрывать доступ к Днепру.

Там Дніпра кілометрів 5. Але бидло тягне саме на 200 метрів, що взяті в ненависний бітон.

Срать і ламать благоустрій теж не можна, але чомусь сруть і ламають. Тому і вирішили закрити.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:22

  Grand Touring написав:ОККО, John Deere та BMW. Великі платники податків в Україні почали переїжджати в села https://opendatabot.ua/analytics/from-city-to-otg


Я давно говорю, что предел концентрации денег в одном месте (Киеве) давно пройден и идет обратный процесс. Но адепты 3-х законов Трибеки отказываются верить. Хотя это видно даже по динамике зарплат. Столичная премия к средней зарплате по стране 10 лет назад была 60%, сегодня - 40%. В 2030-м будет ближе к 25%...
zРадио
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