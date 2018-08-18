hume написав:

Voistov написав: [q

А это https://www.google.com/maps/@50.4033272 ... 656!8i4828

меня все равно не впечатляет. [qА этоменя все равно не впечатляет.

Меня риверстоун впечатлил, придомовая очень неплохая, жаль мало деревьев. Просто не нужно преподносить это как нечто лакшери. Такие должны быть придомовые у всех жилых комплексов. Единственная непонятка это почему прибрежная зона закрыта? На ПОХе и так нет нормального выхода к воде, где можно совершить вечерний променад, или утреннюю пробежку.ьелинственный кусок и тот закрыли.По такой же схеме свои дворы преподносит и КАН, хотя по факту это обычная придомовая здорового человека.Жду сдачи всей набережной на Левобережке. Сделанный кусок очень радует. По моему это последний кусок, кроме Горбачихи и Трои, где можно изобразить качественный променад