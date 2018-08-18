Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:.. Думаю закрили тому що частина людей це реальне бидло, мета життя якого уїпашить все що навколо. Згоден що це не правильно. І те що бидло, і те що закрили.
руководствуясь подобной логикой хитрые жлобы поперекрывали трехметровыми заборами нахер множество подступов к Десне и Днепру. Все что противоречит закону не может быть правильным. Правильно, Первый, великий сторонник белых зарплат и налогов??
Так. У мене біла зп. І Я не ПП.Не розумію, що у цьому поганого.
hume написав: Я в восторге бы не был платить около 20-25 грн и наблюдать быдло молодежь распивающую пивас на детской площадке.
Вы считаете, что пить пивас всегда приходят люди из соседнего двора или идущие из АТБ, что рядом находится? Ошибаетесь. Я вижу, что пивас пьют местные, то есть в своём дворе. Не местные пьют прям у АТБ. Так что закрытая территория не решает вопрос распития во дворах, наоборот, усугубляет: человек на своей, оплаченной территории, и будет вести себя так, как ему удобно. Здесь вопрос культуры, а не вопрос ограждения территории. почитайте
Также здесь будут закрытые для автомобилей дворы, паркинги, супермаркет, спортклуб, два детских сада и школа, променады и велосипедные дорожки, фонтаны и зоны барбекю,
Меня риверстоун впечатлил, придомовая очень неплохая, жаль мало деревьев. Просто не нужно преподносить это как нечто лакшери. Такие должны быть придомовые у всех жилых комплексов. Единственная непонятка это почему прибрежная зона закрыта? На ПОХе и так нет нормального выхода к воде, где можно совершить вечерний променад, или утреннюю пробежку.ьелинственный кусок и тот закрыли.
По такой же схеме свои дворы преподносит и КАН, хотя по факту это обычная придомовая здорового человека.
Жду сдачи всей набережной на Левобережке. Сделанный кусок очень радует. По моему это последний кусок, кроме Горбачихи и Трои, где можно изобразить качественный променад
Думаю закрили тому що частина людей це реальне бидло, мета життя якого уїпашить все що навколо. Згоден що це не правильно. І те що бидло, і те що закрили.
drevlyanin написав:Опять верю-не верю, детский сад какой то. Что, большенство крупных компаний из Киева разъедутся? И как далеко-в ближайший пригород или за десятки км? И сколько рабочих мест сможет создать в селе офис какого то БМВ? Чтобы конкретно разгрузить Киев, нужно создавать в регионах производства с нормальной добавочной стоимостью и сотнями(как минимум) рабочих мест. А с этим пока просвета не видно.
Так у вас же детский сад С чего вы взяли, что этого не происходит - вам так на глаз показалось? Контр-аргументы по поводу уменьшения разницы в зарплатах между Киевом и регионами будут?
PS: в слове "большинство" нет буквы "е". И, кстати, кто говорил о большинстве? К чему эта категоричность? КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции
drevlyanin написав:.. Опять верю-не верю, детский сад какой то. Что, большенство крупных компаний из Киева разъедутся? И как далеко-в ближайший пригород или за десятки км? И сколько рабочих мест сможет создать в селе офис какого то БМВ? Чтобы конкретно разгрузить Киев, нужно создавать в регионах производства с нормальной добавочной стоимостью и сотнями(как минимум) рабочих мест. А с этим пока просвета не видно.
Совершенно верно. Только что общался с руководителем подразделения представительства крупной иностранной компании - они там довольно жадные, но и то вынуждены платить белыми на руки не менее 20К (грузчик склада) со всеми соцпакетами, страховками, премиями, 13ми ЗП и индексациями. Весь персонал, кроме вышеуказанных грузчиков, тусит на удаленках. Сестра работает на фармацевтии в представительстве самой крупной в мире конторы, там служебная машина среднему персоналу полагается не хуже новой Ауди А4. На скромную ЗП отгрохала дом на 400 м2 в ближайшем пригороде. Никто не будет открывать подобные представительства в чиригях Вынос производств за город - уже существующий процесс, хуже со складами: мало кто из клиентов оптовиков хочет переться за город. Так что спрос на складские в черте города останется, производства потихоньку вытеснят в пригород
Первый написав:Я написав що і те і те погано, і пояснив логіку.
прям цитируете аксиому Эскобара, однако )) на деле, для того чтобы быдло не ушатывало красоту, достаточно нормальной работы правоохранителей. А я когда то запарился объезжать свежеотгроханный забор на месте, где всегда рыбачил
Serg-ik написав:[ Вы считаете, что пить пивас всегда приходят люди из соседнего двора или идущие из АТБ, что рядом находится? Ошибаетесь. Я вижу, что пивас пьют местные, то есть в своём дворе. Не местные пьют прям у АТБ. Так что закрытая территория не решает вопрос распития во дворах, наоборот, усугубляет: человек на своей, оплаченной территории, и будет вести себя так, как ему удобно. Здесь вопрос культуры, а не вопрос ограждения территории. почитайте
Также здесь будут закрытые для автомобилей дворы, паркинги, супермаркет, спортклуб, два детских сада и школа, променады и велосипедные дорожки, фонтаны и зоны барбекю,
Сержик, быдло прямо тянет там где красиво и удобно. Из недавнего, жилец дома где-то намутил две красивые кованые лавочки. После установки сразу нарисовалось быдло из соседних домов. Очень удобные лавочки оказались, со спинками, под пиво самое то. Ссать можно на детской площадке рядом. Так что не нужно рассказывать,что гадят те, кто живёт. При этом я уже приблизительно знаю где проживает 80% любителей пивного досуга на удобных лавочкахб.. барабанная дробь.... В соседних гостинках и бабушатниках.