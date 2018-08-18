Додано: Чет 22 кві, 2021 16:19

drevlyanin написав: ..

Опять верю-не верю, детский сад какой то. Что, большенство крупных компаний из Киева разъедутся? И как далеко-в ближайший пригород или за десятки км? И сколько рабочих мест сможет создать в селе офис какого то БМВ?

Чтобы конкретно разгрузить Киев, нужно создавать в регионах производства с нормальной добавочной стоимостью и сотнями(как минимум) рабочих мест. А с этим пока просвета не видно. ..Опять верю-не верю, детский сад какой то. Что, большенство крупных компаний из Киева разъедутся? И как далеко-в ближайший пригород или за десятки км? И сколько рабочих мест сможет создать в селе офис какого то БМВ?Чтобы конкретно разгрузить Киев, нужно создавать в регионах производства с нормальной добавочной стоимостью и сотнями(как минимум) рабочих мест. А с этим пока просвета не видно.

Совершенно верно. Только что общался с руководителем подразделения представительства крупной иностранной компании - они там довольно жадные, но и то вынуждены платить белыми на руки не менее 20К (грузчик склада) со всеми соцпакетами, страховками, премиями, 13ми ЗП и индексациями. Весь персонал, кроме вышеуказанных грузчиков, тусит на удаленках. Сестра работает на фармацевтии в представительстве самой крупной в мире конторы, там служебная машина среднему персоналу полагается не хуже новой Ауди А4. На скромную ЗП отгрохала дом на 400 м2 в ближайшем пригороде.Никто не будет открывать подобные представительства в чиригяхВынос производств за город - уже существующий процесс, хуже со складами: мало кто из клиентов оптовиков хочет переться за город. Так что спрос на складские в черте города останется, производства потихоньку вытеснят в пригород