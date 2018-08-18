Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.
Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.
Сколько денег потеряли инвестор конкретно на этом вложении из объявления? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на данный вид "бизнеса". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс
Первый написав:Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.
Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.
Сколько денег потеряли инвесторы на этой инвестиции? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на этот "бизнес". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс
На якій інвестиції? Коли і кого Я заганяв в будинок войцеховського? Випий яду і заспокойся.