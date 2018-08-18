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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7207720872097210

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:32

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции

уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html

Что там, мега сити Войцеховского опять распродается?
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:33

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции

уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html


У этого дома документы в порядке? Помнится, он тяжело сдавался. Если проблем нет, то цена впечатляет. Растишки, что скажете - новострой с ремонтом па550?

Я знаю что дом проблемный.
Но посмотрите с каким упорством и по каким ценам продают проблемную Жемчужину Нивок на Щербакова, без ремонта. Найдёте разницу в пару десятков тыщ у.е.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции

уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html


У этого дома документы в порядке? Помнится, он тяжело сдавался. Если проблем нет, то цена впечатляет. Растишки, что скажете - новострой с ремонтом па550?
Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:53

  Первый написав:Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.


Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.

Сколько денег потеряли инвестор конкретно на этом вложении из объявления? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на данный вид "бизнеса". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:58

  zРадио написав:
  Первый написав:Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.


Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.

Сколько денег потеряли инвесторы на этой инвестиции? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на этот "бизнес". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс


На якій інвестиції? Коли і кого Я заганяв в будинок войцеховського? Випий яду і заспокойся.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:09

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.


Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.

Сколько денег потеряли инвесторы на этой инвестиции? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на этот "бизнес". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс


На якій інвестиції? Коли і кого Я заганяв в будинок войцеховського? Випий яду і заспокойся.

Укрбуд і Аркада та Фундамент не УКО, але ж результат місцями і гірший за дорожче грошей
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:Я так зрозумів, що роботи в центрі в тебе поки нема?
Якщо кожен день так їздити та ще на певний час(9-10) то напряжно, через місяць проклянеш все на світі. Спробуй арендувати хату та оцінити свої сили.

12 років в Центрі безвилазно :) Логістика в різні періоди: Поділ, ст.м. Шевченка - зйомна, Ірпінь 3 роки - своя, Соф.Борщага - 7 років, своя.
Тому й хочу ближче до Центру, бо роботу міняти не планую з огляду на досягнуте :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:21

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции

уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html

Квартира в Киеве - не нужна.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:26

Какой будет цена ээ с 01.05.21?
Investor_K
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