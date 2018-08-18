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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 кві, 2021 16:32
Что там, мега сити Войцеховского опять распродается?
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hume
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:33
zРадио написав:
У этого дома документы в порядке? Помнится, он тяжело сдавался. Если проблем нет, то цена впечатляет. Растишки, что скажете - новострой с ремонтом па550?
Я знаю что дом проблемный.
Но посмотрите с каким упорством и по каким ценам продают проблемную Жемчужину Нивок на Щербакова, без ремонта. Найдёте разницу в пару десятков тыщ у.е.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:45
zРадио написав:
У этого дома документы в порядке? Помнится, он тяжело сдавался. Если проблем нет, то цена впечатляет. Растишки, что скажете - новострой с ремонтом па550?
Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.
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Первый
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:53
Первый написав:
Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.
Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.
Сколько денег потеряли инвестор конкретно на этом вложении из объявления? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на данный вид "бизнеса". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс
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zРадио
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Додано: Чет 22 кві, 2021 16:58
zРадио написав: Первый написав:
Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.
Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.
Сколько денег потеряли инвесторы на этой инвестиции? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на этот "бизнес". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс
На якій інвестиції? Коли і кого Я заганяв в будинок войцеховського? Випий яду і заспокойся.
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Первый
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:09
Первый написав: zРадио написав: Первый написав:
Яка різниця що з документами і з будинком? Тіж 4 стіни і дирка для вікна як і в тетрісі, але у 8 разів дешевше:-) це пряме свідчення обвалу і зубожіння.
Ггг. Это свидетельство не обвала и зубожиння, а рискованности инвестиций в первичку, в которую ты тут загоняешь, выдавая прирост стоимости от котлована до сдачи (т.е. уменьшение риска) за рост стоимости жилья.
Сколько денег потеряли инвесторы на этой инвестиции? И почему другие не могут оказаться в числе таких же потерявших? Ответишь на этот вопрос хотя бы для самого себя - по-другому посмотришь на этот "бизнес". То, что ты 3 раза удачно сыграл в рулетку, не гарантирует тебе продолжения игры в плюс
На якій інвестиції? Коли і кого Я заганяв в будинок войцеховського? Випий яду і заспокойся.
Укрбуд і Аркада та Фундамент не УКО, але ж результат місцями і гірший за дорожче грошей
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flyman
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:39
unicdima написав:
Я так зрозумів, що роботи в центрі в тебе поки нема?
Якщо кожен день так їздити та ще на певний час(9-10) то напряжно, через місяць проклянеш все на світі. Спробуй арендувати хату та оцінити свої сили.
12 років в Центрі безвилазно
Логістика в різні періоди: Поділ, ст.м. Шевченка - зйомна, Ірпінь 3 роки - своя, Соф.Борщага - 7 років, своя.
Тому й хочу ближче до Центру, бо роботу міняти не планую з огляду на досягнуте
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:21
Квартира в Киеве - не нужна.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:26
Какой будет цена ээ с 01.05.21?
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