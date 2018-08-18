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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:43
BIGor написав: airmax78 написав:
Квартира в Киеве - не нужна.
Если овно стоит от 100 куе - то да, такая квартира не нужна. Да и постоянные локдауны еще года 3, ну его нафиг.
Предлагали Сержу не говно ("ябтамжил") и сильно дешевле 100куе. Не подошло.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:24
Investor_K написав:
Это проблемный дом
Был проблемный.
Там столько народу живет, что никто им ничего не сделает. Они как-то из-за ээ даже Харьковское шоссе перекрывали, порешали.
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