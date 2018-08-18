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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 кві, 2021 20:43
BIGor написав: airmax78 написав:
Квартира в Киеве - не нужна.
Если овно стоит от 100 куе - то да, такая квартира не нужна. Да и постоянные локдауны еще года 3, ну его нафиг.
Предлагали Сержу не говно ("ябтамжил") и сильно дешевле 100куе. Не подошло.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:24
Investor_K написав:
Это проблемный дом
Был проблемный.
Там столько народу живет, что никто им ничего не сделает. Они как-то из-за ээ даже Харьковское шоссе перекрывали, порешали.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:59
zРадио написав:
Так у вас же детский сад
С чего вы взяли, что этого не происходит
- вам так на глаз показалось? Контр-аргументы по поводу уменьшения разницы в зарплатах между Киевом и регионами будут?
PS: в слове "большинство" нет буквы "е". И, кстати, кто говорил о большинстве? К чему эта категоричность? КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции
Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают?
Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов! Куда конкретно они будут эмигрировать-в Жмеринку или Прилуки?
Вы нас так и не просветили, сколько прекрасных рабочих мест создал в селе офис БМВ?
п.с. Смотрю поаккуратнее выражения пошли: уже всего-навсего "может обвалить" а не "обвалит"
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drevlyanin
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:04
drevlyanin написав: zРадио написав:
Так у вас же детский сад
С чего вы взяли, что этого не происходит
- вам так на глаз показалось? Контр-аргументы по поводу уменьшения разницы в зарплатах между Киевом и регионами будут?
PS: в слове "большинство" нет буквы "е". И, кстати, кто говорил о большинстве? К чему эта категоричность? КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции
Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают?
Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов! Куда конкретно они будут эмигрировать-в Жмеринку или Прилуки?
Вы нас так и не просветили, сколько прекрасных рабочих мест создал в селе офис БМВ?
п.с. Смотрю поаккуратнее выражения пошли: уже всего-навсего "может обвалить" а не "обвалит"
завод Кока-Коли знаєш де?
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flyman
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:10
flyman написав:
завод Кока-Коли знаєш де?
А коли він туди переїхав з Києва-в цьому чи минулому році?
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drevlyanin
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:46
drevlyanin написав:
Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают?
Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов!
Давайте так - когда захотите спорить со мной, а не своей фантомной болью Захаром, которого я знать не знаю, кроме как от вас и Безликого, возвращайтесь. А пока рекомендую задуматься, что же могло заставить "обожаемый мной госстат" в 2010-м году рисовать среднюю киевскую зарплату на целых 60% выше средней по стране, а в 2020-м - всего лишь на 40%. То, что статистика госстата - мусор, я уже понял и сделал вид, что поверил, но то, что 10 лет назад она мусором еще не была, требует дополнительных пояснений. Можете даже назвать того негодяя, который ее испортил - вопрос серьезный
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zРадио
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