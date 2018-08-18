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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7208720972107211

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:43

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html

Квартира в Киеве - не нужна.

Если овно стоит от 100 куе - то да, такая квартира не нужна. Да и постоянные локдауны еще года 3, ну его нафиг.

Предлагали Сержу не говно ("ябтамжил") и сильно дешевле 100куе. Не подошло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:24

  Investor_K написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции

уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html

Это проблемный дом

Был проблемный.
Там столько народу живет, что никто им ничего не сделает. Они как-то из-за ээ даже Харьковское шоссе перекрывали, порешали.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:59

  zРадио написав:
Так у вас же детский сад :lol: С чего вы взяли, что этого не происходит - вам так на глаз показалось? Контр-аргументы по поводу уменьшения разницы в зарплатах между Киевом и регионами будут?

PS: в слове "большинство" нет буквы "е". И, кстати, кто говорил о большинстве? К чему эта категоричность? КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции


Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? :mrgreen: Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов! Куда конкретно они будут эмигрировать-в Жмеринку или Прилуки?
Вы нас так и не просветили, сколько прекрасных рабочих мест создал в селе офис БМВ?
п.с. Смотрю поаккуратнее выражения пошли: уже всего-навсего "может обвалить" а не "обвалит" :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:04

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
Так у вас же детский сад :lol: С чего вы взяли, что этого не происходит - вам так на глаз показалось? Контр-аргументы по поводу уменьшения разницы в зарплатах между Киевом и регионами будут?

PS: в слове "большинство" нет буквы "е". И, кстати, кто говорил о большинстве? К чему эта категоричность? КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции


Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? :mrgreen: Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов! Куда конкретно они будут эмигрировать-в Жмеринку или Прилуки?
Вы нас так и не просветили, сколько прекрасных рабочих мест создал в селе офис БМВ?
п.с. Смотрю поаккуратнее выражения пошли: уже всего-навсего "может обвалить" а не "обвалит" :wink:

завод Кока-Коли знаєш де?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:10

  flyman написав:завод Кока-Коли знаєш де?


А коли він туди переїхав з Києва-в цьому чи минулому році? :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16

  drevlyanin написав:
  flyman написав:завод Кока-Коли знаєш де?


А коли він туди переїхав з Києва-в цьому чи минулому році? :wink:

років 25 назад :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:46

  drevlyanin написав:
Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? :mrgreen: Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов!


Давайте так - когда захотите спорить со мной, а не своей фантомной болью Захаром, которого я знать не знаю, кроме как от вас и Безликого, возвращайтесь. А пока рекомендую задуматься, что же могло заставить "обожаемый мной госстат" в 2010-м году рисовать среднюю киевскую зарплату на целых 60% выше средней по стране, а в 2020-м - всего лишь на 40%. То, что статистика госстата - мусор, я уже понял и сделал вид, что поверил, но то, что 10 лет назад она мусором еще не была, требует дополнительных пояснений. Можете даже назвать того негодяя, который ее испортил - вопрос серьезный :mrgreen:
zРадио
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