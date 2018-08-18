Додано: Чет 22 кві, 2021 22:46

drevlyanin написав:

Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов!

Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают?Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов!

Давайте так - когда захотите спорить со мной, а не своей фантомной болью Захаром, которого я знать не знаю, кроме как от вас и Безликого, возвращайтесь. А пока рекомендую задуматься, что же могло заставить "обожаемый мной госстат" в 2010-м году рисовать среднюю киевскую зарплату на целых 60% выше средней по стране, а в 2020-м - всего лишь на 40%. То, что статистика госстата - мусор, я уже понял и сделал вид, что поверил, но то, что 10 лет назад она мусором еще не была, требует дополнительных пояснений. Можете даже назвать того негодяя, который ее испортил - вопрос серьезный