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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7209721072117212>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:43

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html

Квартира в Киеве - не нужна.

Если овно стоит от 100 куе - то да, такая квартира не нужна. Да и постоянные локдауны еще года 3, ну его нафиг.

Предлагали Сержу не говно ("ябтамжил") и сильно дешевле 100куе. Не подошло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:24

  Investor_K написав:
  Serg-ik написав:
  zРадио написав:КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции

уже валит
https://mesto.ua/sale/kievskaya-oblast/ ... 63077.html

Это проблемный дом

Был проблемный.
Там столько народу живет, что никто им ничего не сделает. Они как-то из-за ээ даже Харьковское шоссе перекрывали, порешали.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:59

  zРадио написав:
Так у вас же детский сад :lol: С чего вы взяли, что этого не происходит - вам так на глаз показалось? Контр-аргументы по поводу уменьшения разницы в зарплатах между Киевом и регионами будут?

PS: в слове "большинство" нет буквы "е". И, кстати, кто говорил о большинстве? К чему эта категоричность? КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции


Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? :mrgreen: Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов! Куда конкретно они будут эмигрировать-в Жмеринку или Прилуки?
Вы нас так и не просветили, сколько прекрасных рабочих мест создал в селе офис БМВ?
п.с. Смотрю поаккуратнее выражения пошли: уже всего-навсего "может обвалить" а не "обвалит" :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:04

  drevlyanin написав:
  zРадио написав:
Так у вас же детский сад :lol: С чего вы взяли, что этого не происходит - вам так на глаз показалось? Контр-аргументы по поводу уменьшения разницы в зарплатах между Киевом и регионами будут?

PS: в слове "большинство" нет буквы "е". И, кстати, кто говорил о большинстве? К чему эта категоричность? КРЖН может обвалить даже незначительная эмиграция, пришедшая на смену длительной иммиграции


Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? :mrgreen: Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов! Куда конкретно они будут эмигрировать-в Жмеринку или Прилуки?
Вы нас так и не просветили, сколько прекрасных рабочих мест создал в селе офис БМВ?
п.с. Смотрю поаккуратнее выражения пошли: уже всего-навсего "может обвалить" а не "обвалит" :wink:

завод Кока-Коли знаєш де?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:10

  flyman написав:завод Кока-Коли знаєш де?


А коли він туди переїхав з Києва-в цьому чи минулому році? :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:16

  drevlyanin написав:
  flyman написав:завод Кока-Коли знаєш де?


А коли він туди переїхав з Києва-в цьому чи минулому році? :wink:

років 25 назад :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:46

  drevlyanin написав:
Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? :mrgreen: Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов!


Давайте так - когда захотите спорить со мной, а не своей фантомной болью Захаром, которого я знать не знаю, кроме как от вас и Безликого, возвращайтесь. А пока рекомендую задуматься, что же могло заставить "обожаемый мной госстат" в 2010-м году рисовать среднюю киевскую зарплату на целых 60% выше средней по стране, а в 2020-м - всего лишь на 40%. То, что статистика госстата - мусор, я уже понял и сделал вид, что поверил, но то, что 10 лет назад она мусором еще не была, требует дополнительных пояснений. Можете даже назвать того негодяя, который ее испортил - вопрос серьезный :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:20

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
Что не происходит? Предприятия в глубинке создаются тысячами а "рылы на подтанцовке у шаромыг" сего не замечают? :mrgreen: Дело не в уменьшении разницы зарплат, ваш обожаемый госстат может любые числа рисовать, а в том, что на периферии вовсе нет нормальной работы для киевских понаехов!


Давайте так - когда захотите спорить со мной, а не своей фантомной болью Захаром, которого я знать не знаю, кроме как от вас и Безликого, возвращайтесь. А пока рекомендую задуматься, что же могло заставить "обожаемый мной госстат" в 2010-м году рисовать среднюю киевскую зарплату на целых 60% выше средней по стране, а в 2020-м - всего лишь на 40%


Не-не, так не пойдет! Фу как не красиво уходите от ответа на простые же вопросы.
Всего то нужно написать:
1) Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать?
2) Сколько рабочих мест в пригородных селах(заметьте не Жмеринках и Прилуках) могут создать офисы БМВ и прочая?
Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину.
п.с. Роста цен на КРЖН вовсе не жажду, возьму даже на себя смелость предположить, что так думает большенство тех, кого вы именуете "растишками". Вот такой вот нежданчик.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 23:41

  drevlyanin написав:
Не-не, так не пойдет! Фу как не красиво уходите от ответа на простые же вопросы.
Всего то нужно написать:
1) Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать?
2) Сколько рабочих мест в пригородных селах(заметьте не Жмеринках и Прилуках) могут создать офисы БМВ и прочая?
Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину.
п.с. Роста цен на КРЖН вовсе не жажду, возьму даже на себя смелость предположить, что так думает большенство тех, кого вы именуете "растишками". Вот такой вот нежданчик.


Да никто не уходит от этих вопросов, вы просто не в состоянии понять, насколько глупыми они являются (эффект Даннинга-Крюгера, вероятно).

1. В Киев перестали прибывать из регионов новые внутренние мигранты - именно вследствие низкого прироста зарплат в сравнении с регионами.
2. Нисколько. Неттинг (т.е. созданные минус сокращенные) по рабочим местам сегодня везде отрицательный! В Киеве их количество сокращается быстрее, в регионах - медленнее. Не носи вы розовые очки, это было бы вам известно и без меня

PS: что, опять "большЕнство"? Мама дорогая... вы даже очевидные свои ошибки отказываетесь признавать и исправляться :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:заставить "обожаемый мной госстат" в 2010-м году рисовать среднюю киевскую зарплату на целых 60% выше средней по стране, а в 2020-м - всего лишь на 40%. То, что статистика госстата - мусор, я уже понял и сделал вид, что поверил, но то, что 10 лет назад она мусором еще не была

Мусором была, мусором осталась. Наверняка не скажу, возможно разница в доходах между Ктевом и регионами действительно немного выравнивается, и если так и есть - это прекрасно. Кратная разница даже между столицей и облцентром даже по неквалифицированному персоналу - это ненормально
Faceless
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