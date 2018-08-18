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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:16
drevlyanin написав:
Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину.
а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
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