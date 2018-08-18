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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7209721072117212

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:16

  drevlyanin написав:Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину.


а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 03:55

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Поверхи самотності
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