а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:16
а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 03:55
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