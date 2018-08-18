а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:16
а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
Додано: П'ят 23 кві, 2021 03:55
Мiськi висоти
Поверхи самотності
Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в Киеве есть выбор работодателей, в условной Умани их можно по пальцам посчитать. Я уже приводил пример на весь Кропивницкий ровно одно Сильпо и ноль Макдональдс. И безработица в Киеве и на периферии разная. В том же Кропивницком знакомая полгода искала вакансию психолога за минималку. Плюнула и переехала в Киев. Таковы экономические реалии. Скоро в Киев будут ехать даже за минималкой и статистика покажет на периферии зарплату выше Киевской.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вернулся на малую родину, по аренде сэкономил уже за около 10 мес. 100 000 грн., еще сэкономлено на других услугах кое что. Работа та же. ЗП та же.
В Киеве с локдаунами жизни нет, грамадный мегаполис, а человек ограниченный только своим кварталом. В небольших городах нет транспортной проблемы, даже при локдаунах.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 23 кві, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разве это не прекрасно?
в мае 2020 г. Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.
Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.
у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы находится более половины здания в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.
Им все равно сколько стоит квадрат - ну купят на 1 квартиру/мес меньше. Потому и не складывается пазл - у всех работающих денег стало меньше, а застройщики переписывают прайсы вверх.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, на самом деле это прекрасно. Желаю, чтобы и дальше у вас так получалось. И на малую родину через вас так больше денег придёт, спрос вырастет.
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