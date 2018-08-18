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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 72107211721272137214>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 00:16

  drevlyanin написав:Ещё раз-зарплата условного охранника АТБ в условном Новоград-Волынском может даже стать полностью идентичной зарплате охранника АТБ в Киеве, но это вовсе не означает, что приехавший в Киев в поисках лучшей жизни житель Новоград-Волынского вернётся из Киева на малую родину.


а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 03:55

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 07:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Arien написав:а в чем тогда смысл пребывания в каштановой столице, если аренда там явно выше, чем в маленьком городке?
в Киеве есть выбор работодателей, в условной Умани их можно по пальцам посчитать. Я уже приводил пример на весь Кропивницкий ровно одно Сильпо и ноль Макдональдс. И безработица в Киеве и на периферии разная. В том же Кропивницком знакомая полгода искала вакансию психолога за минималку. Плюнула и переехала в Киев. Таковы экономические реалии. Скоро в Киев будут ехать даже за минималкой и статистика покажет на периферии зарплату выше Киевской.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать?

Я вернулся на малую родину, по аренде сэкономил уже за около 10 мес. 100 000 грн., еще сэкономлено на других услугах кое что. Работа та же. ЗП та же.

  vitaliian написав:в Киеве есть выбор работодателей, в условной Умани их можно по пальцам посчитать.

В Киеве с локдаунами жизни нет, грамадный мегаполис, а человек ограниченный только своим кварталом. В небольших городах нет транспортной проблемы, даже при локдаунах.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 23 кві, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разве это не прекрасно?

в мае 2020 г. Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.

у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы находится более половины здания в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.

Им все равно сколько стоит квадрат - ну купят на 1 квартиру/мес меньше. Потому и не складывается пазл - у всех работающих денег стало меньше, а застройщики переписывают прайсы вверх.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  drevlyanin написав:Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать?

Я вернулся на малую родину, по аренде сэкономил уже за около 10 мес. 100 000 грн., еще сэкономлено на других услугах кое что. Работа та же. ЗП та же.

  vitaliian написав:в Киеве есть выбор работодателей, в условной Умани их можно по пальцам посчитать.

В Киеве с локдаунами жизни нет, грамадный мегаполис, а человек ограниченный только своим кварталом. В небольших городах нет транспортной проблемы, даже при локдаунах.
Ну, на самом деле это прекрасно. Желаю, чтобы и дальше у вас так получалось. И на малую родину через вас так больше денег придёт, спрос вырастет.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:27

  Faceless написав:
BIGor написав:
  drevlyanin написав:Куда эмигрируют киевские понаехи и кем в этом "куда" будут работать?

Я вернулся на малую родину, по аренде сэкономил уже за около 10 мес. 100 000 грн., еще сэкономлено на других услугах кое что. Работа та же. ЗП та же.

  vitaliian написав:в Киеве есть выбор работодателей, в условной Умани их можно по пальцам посчитать.

В Киеве с локдаунами жизни нет, грамадный мегаполис, а человек ограниченный только своим кварталом. В небольших городах нет транспортной проблемы, даже при локдаунах.
Ну, на самом деле это прекрасно. Желаю, чтобы и дальше у вас так получалось. И на малую родину через вас так больше денег придёт, спрос вырастет.

Спасибо, но все-таки нужно рассматривать несколько вариантов - если будет возврат в офисы на 5-дневку - тогда аренда или покупка в Киеве, если частичная удаленка - то лучше всего подходит пригород (Буча или Ирпень), а вот если останется как есть - то тут уже интересней. Но думаю еще несколько лет нас будут вакцинировать...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Но думаю еще несколько лет нас будут вакцинировать...
вспомните какой был дефицит масок в 2020м году, сейчас их под каждым столбом продают. Конкуренция, все понимают кто быстрее тот и снимет сливки, думаю через год вакцина будет в любой аптеке не дороже 500 грн/доза.
  BIGor написав:В Киеве с локдаунами жизни нет, грамадный мегаполис, а человек ограниченный только своим кварталом. В небольших городах нет транспортной проблемы, даже при локдаунах.
что за фобии, нет машины? купите э/самокат или велик. транспортный локдаун продлится месяц, неужели из-за него надо всё бросать и съезжать?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:34

  Faceless написав:... Желаю, чтобы и дальше у вас так получалось. И на малую родину через вас так больше денег придёт, спрос вырастет.

толсто вы так человека послали. А лечиться где? а учиться детям? Во многих райцентрах уже и рожать негде, дореформировались - надо ехать за десятки километров. Врачей почти нет - задница полная. Родителей вожу лечить в Киев с райцентра. Такие дела.
в столицу и прочие мегаполисы тянутся из-за того что на периферии сворачивают все что могут свернуть. Экономят, типа, собаки. Потому всхлипы о прекращении внутренней миграции - такие всхлипы
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Faceless написав:... Желаю, чтобы и дальше у вас так получалось. И на малую родину через вас так больше денег придёт, спрос вырастет.

толсто вы так человека послали. А лечиться где? а учиться детям? Во многих райцентрах уже и рожать негде, дореформировались - надо ехать за десятки километров. Врачей почти нет - задница полная. Родителей вожу лечить в Киев с райцентра. Такие дела.
в столицу и прочие мегаполисы тянутся из-за того что на периферии сворачивают все что могут свернуть. Экономят, типа, собаки. Потому всхлипы о прекращении внутренней миграции - такие всхлипы
Я никого не посылал, это его выбор, ему виднее.
Faceless
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