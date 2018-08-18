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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7211721272137214>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:А лечиться где? а учиться детям? Во многих райцентрах уже и рожать негде, дореформировались - надо ехать за десятки километров. Врачей почти нет - задница полная. Родителей вожу лечить в Киев с райцентра. Такие дела.

Бредишь.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:в столицу и прочие мегаполисы тянутся из-за того что на периферии сворачивают все что могут свернуть. Экономят, типа, собаки. Потому всхлипы о прекращении внутренней миграции - такие всхлипы
Гостил на прошлом локдауне у родителей в городе детства, н-да уныние и тоска, тротуары, парки, скверы пустые. На центральной площади из под разбитого кирпича растёт сорняк. Молодежи на улицах почти нет, либо школьники либо пенсы. Может в интернетах сидят хз. Соседи злые, конфликт затевают по любому поводу. Впечатление тяжелое.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 08:41, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:40

  sequence написав:
  Faceless написав:... Желаю, чтобы и дальше у вас так получалось. И на малую родину через вас так больше денег придёт, спрос вырастет.

толсто вы так человека послали. А лечиться где? а учиться детям? Во многих райцентрах уже и рожать негде, дореформировались - надо ехать за десятки километров. Врачей почти нет - задница полная. Родителей вожу лечить в Киев с райцентра. Такие дела.
в столицу и прочие мегаполисы тянутся из-за того что на периферии сворачивают все что могут свернуть. Экономят, типа, собаки. Потому всхлипы о прекращении внутренней миграции - такие всхлипы


зачем вам чужие проблемы?
челу хорошо в своем родном житомире, соточку он уже на ровном месте поднял за 10 месяцев, вам нужен еще один бессмысленный срач на тему есть ли жизнь вне киева? зачем?
а то действительно может создаться впечатление, шо мы тут шото продаем
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:02

  BIGor написав:
  sequence написав:А лечиться где? а учиться детям? Во многих райцентрах уже и рожать негде, дореформировались - надо ехать за десятки километров. Врачей почти нет - задница полная. Родителей вожу лечить в Киев с райцентра. Такие дела.

Бредишь.

скорее у вас какая то альтернативная провинция. У меня родители всего в 150 км от Киева наслаждаются всеми прелестями укрупнений, оптимизаций и сокращений - школы, больницы. И я там достаточно часто бываю, чтобы не знать.
не хамите
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:07

  kingkongovets написав:..
челу хорошо в своем родном житомире, соточку он уже на ровном месте поднял за 10 месяцев, вам нужен еще один бессмысленный срач на тему есть ли жизнь вне киева? зачем?
а то действительно может создаться впечатление, шо мы тут шото продаем

так Житомир еще как то шевелится, а заедьте в Бердичев, Коростышев - беспросветно. У меня на работе целый анклав переселенцев оттуда.
Молодежь тикает практически целыми выпускными классами. Что там делать? - бухать?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:09

  vitaliian написав:что за фобии, нет машины? купите э/самокат или велик. транспортный локдаун продлится месяц, неужели из-за него надо всё бросать и съезжать?

Бигор не типичный понаех. Как все уже поняли ему не нужны блага Киева, он ими и в Киеве не пользовался.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:18

  hume написав:
  vitaliian написав:что за фобии, нет машины? купите э/самокат или велик. транспортный локдаун продлится месяц, неужели из-за него надо всё бросать и съезжать?

Бигор не типичный понаех. Как все уже поняли ему не нужны блага Киева, он ими и в Киеве не пользовался.

В балансиагу (даже понятия не имею что это такое) не хожу, ИМАХ только раз за 10 лет посетил.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:22

  sequence написав:
  BIGor написав:
  sequence написав:А лечиться где? а учиться детям? Во многих райцентрах уже и рожать негде, дореформировались - надо ехать за десятки километров. Врачей почти нет - задница полная. Родителей вожу лечить в Киев с райцентра. Такие дела.

Бредишь.

скорее у вас какая то альтернативная провинция. У меня родители всего в 150 км от Киева наслаждаются всеми прелестями укрупнений, оптимизаций и сокращений - школы, больницы. И я там достаточно часто бываю, чтобы не знать.
не хамите

Вы бываете как турист, я же живу уже достаточно долго.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:30

  BIGor написав:
  hume написав:
  vitaliian написав:что за фобии, нет машины? купите э/самокат или велик. транспортный локдаун продлится месяц, неужели из-за него надо всё бросать и съезжать?

Бигор не типичный понаех. Как все уже поняли ему не нужны блага Киева, он ими и в Киеве не пользовался.

В балансиагу (даже понятия не имею что это такое) не хожу, ИМАХ только раз за 10 лет посетил.

Не знаю что такое балансиага, но, как выше уже заметили, есть нужда в учебных, лечебных, развлекательных заведениях и мероприятиях
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:34

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