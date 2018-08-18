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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7211721272137214

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:37

  hume написав:Не знаю что такое балансиага, но, как выше уже заметили, есть нужда в учебных, лечебных, развлекательных заведениях и мероприятиях

Замечают какие-то боты/туристы. Я тут живу уже достаточно долго, не как турист. Все есть, и школы (не переполненные), и детсады (не переполненные), и медицина, и кафе-рестораны тоже есть (нет балансиаги только и имакса). Но туристы которые бывают за Киевом 1 раз в год пишут другое. Я свое мнение написал, а каждый дальше думает кому верить.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:50

  Serg-ik написав:kingkongovets
в коллекцию
https://focus.ua/static/storage/thumbs/ ... 651adc.jpg


спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада
унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре
предлагается шото такое
https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html
kingkongovets
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