Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Не знаю что такое балансиага, но, как выше уже заметили, есть нужда в учебных, лечебных, развлекательных заведениях и мероприятиях
Замечают какие-то боты/туристы. Я тут живу уже достаточно долго, не как турист. Все есть, и школы (не переполненные), и детсады (не переполненные), и медицина, и кафе-рестораны тоже есть (нет балансиаги только и имакса). Но туристы которые бывают за Киевом 1 раз в год пишут другое. Я свое мнение написал, а каждый дальше думает кому верить.
спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре предлагается шото такое https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html