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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7212721372147215>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:37

  hume написав:Не знаю что такое балансиага, но, как выше уже заметили, есть нужда в учебных, лечебных, развлекательных заведениях и мероприятиях

Замечают какие-то боты/туристы. Я тут живу уже достаточно долго, не как турист. Все есть, и школы (не переполненные), и детсады (не переполненные), и медицина, и кафе-рестораны тоже есть (нет балансиаги только и имакса). Но туристы которые бывают за Киевом 1 раз в год пишут другое. Я свое мнение написал, а каждый дальше думает кому верить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:50

  Serg-ik написав:kingkongovets
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https://focus.ua/static/storage/thumbs/ ... 651adc.jpg


спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада
унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре
предлагается шото такое
https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:01

  Serg-ik написав:kingkongovets
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Це Житомир?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:02

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:kingkongovets
в коллекцию
https://focus.ua/static/storage/thumbs/ ... 651adc.jpg


спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада
унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре
предлагается шото такое
https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html

УГ в стилі Тетріс
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:17

  Faceless написав:Наверняка не скажу, возможно разница в доходах между Киевом и регионами действительно немного выравнивается, и если так и есть - это прекрасно. Кратная разница даже между столицей и облцентром даже по неквалифицированному персоналу - это ненормально


Так и я оцениваю это как позитив для рынка труда и социально-экономических перспектив. Но в контексте этой ветки важно понимать, что премия в зарплатах - это ключевое, что обеспечивает премию в цене жилья. Иностранный спрос на КРЖН нематериален, большинство покупок обеспечивается трудовыми доходами (даже если часть из них - серые, черные, коррупционные). Про аренду я вообще молчу - она на 95-98% оплачивается из зарплат.

Связь здесь абсолютная. Сокращается премия столичной зарплаты - будет сокращаться и премия цены аренды/продажи столичного жилья. Иначе ее не из чего оплачивать. Я не спорю, что есть люди, мыслящие как Трибека. Их много и мышление их иррационально. Многие даже уговаривают себя мыслями "как бы тяжело не было в Киеве, к свой родной город я не вернусь". Но с каждым месяцем, каждым годом несоответствие доходов и затрат будет все тяжелее давить на их бюджеты. Часть их них вернется в регионы, тем самым опустив расходы оставшимся. Если вы считаете, что разница в доходах размоется, а в цене бетона и его аренды - нет, вынужден вас разочаровать...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  hume написав:Не знаю что такое балансиага, но, как выше уже заметили, есть нужда в учебных, лечебных, развлекательных заведениях и мероприятиях

Замечают какие-то боты/туристы. Я тут живу уже достаточно долго, не как турист. Все есть, и школы (не переполненные), и детсады (не переполненные), и медицина, и кафе-рестораны тоже есть (нет балансиаги только и имакса). Но туристы которые бывают за Киевом 1 раз в год пишут другое. Я свое мнение написал, а каждый дальше думает кому верить.


А если не секрет - у вас дети есть, которые ходчт в те школы или садики? В смысле, вы по реально их можете оценить, или просто "они есть"?
С кафе/ресторанами - все от города зависит, но не в каждом облцентре вообще есть что-то приличное, куда пойти, чтобы не выглядело, как привокзальная пирожковая, в городах поменьше ещё печальнее.
Но если вас действительно все устраивает, то смысла спорить, это в любом случае субъектианая оценка каждого
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:23

  zРадио написав:
  Faceless написав:Наверняка не скажу, возможно разница в доходах между Киевом и регионами действительно немного выравнивается, и если так и есть - это прекрасно. Кратная разница даже между столицей и облцентром даже по неквалифицированному персоналу - это ненормально


Так и я оцениваю это как позитив для рынка труда и социально-экономических перспектив. Но в контексте этой ветки важно понимать, что премия в зарплатах - это ключевое, что обеспечивает премию в цене жилья. Иностранный спрос на КРЖН нематериален, большинство покупок обеспечивается трудовыми доходами (даже если часть из них - серые, черные, коррупционные). Про аренду я вообще молчу - она на 95-98% оплачивается из зарплат.

Связь здесь абсолютная. Сокращается премия столичной зарплаты - будет сокращаться и премия цены аренды/продажи столичного жилья. Иначе ее не из чего оплачивать. Я не спорю, что есть люди, мыслящие как Трибека. Их много и мышление их иррационально. Многие даже уговаривают себя мыслями "как бы тяжело не было в Киеве, к свой родной город я не вернусь". Но с каждым месяцем, каждым годом несоответствие доходов и затрат будет все тяжелее давить на их бюджеты. Часть их них вернется в регионы, тем самым опустив расходы оставшимся. Если вы считаете, что разница в доходах размоется, а в цене бетона и его аренды - нет, вынужден вас разочаровать...

Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.

Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі. В прицентральній київській кавалірці провів від сили два тижні, коли тре було рішати деякі питання в Києві.

Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:kingkongovets
в коллекцию
https://focus.ua/static/storage/thumbs/ ... 651adc.jpg


спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада
унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре
предлагается шото такое
https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html
По правде говоря, "легендарность" действительно притянута за уши, ничего особенного в дизайне не вижу, по стилю похож на сотни других "цумов" совдеповского разлива, настроенных по всей стране. Но то что предлагается - ещё большее омно.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.
это уже субъективный поток сознания, у вас знакомые, родные и тд в Тернополе, но из этого не следует что теперь весь Киев должен переехать к ним.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.
это уже субъективный поток сознания, у вас знакомые, родные и тд в Тернополе, но из этого не следует что теперь весь Киев должен переехать к ним.

в Києві одні корінні кияни?
flyman
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