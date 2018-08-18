Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:17

Faceless написав: Наверняка не скажу, возможно разница в доходах между Киевом и регионами действительно немного выравнивается, и если так и есть - это прекрасно. Кратная разница даже между столицей и облцентром даже по неквалифицированному персоналу - это ненормально Наверняка не скажу, возможно разница в доходах между Киевом и регионами действительно немного выравнивается, и если так и есть - это прекрасно. Кратная разница даже между столицей и облцентром даже по неквалифицированному персоналу - это ненормально

Так и я оцениваю это как позитив для рынка труда и социально-экономических перспектив. Но в контексте этой ветки важно понимать, что премия в зарплатах - это ключевое, что обеспечивает премию в цене жилья. Иностранный спрос на КРЖН нематериален, большинство покупок обеспечивается трудовыми доходами (даже если часть из них - серые, черные, коррупционные). Про аренду я вообще молчу - она на 95-98% оплачивается из зарплат.Связь здесь абсолютная. Сокращается премия столичной зарплаты - будет сокращаться и премия цены аренды/продажи столичного жилья. Иначе ее не из чего оплачивать. Я не спорю, что есть люди, мыслящие как Трибека. Их много и мышление их иррационально. Многие даже уговаривают себя мыслями "как бы тяжело не было в Киеве, к свой родной город я не вернусь". Но с каждым месяцем, каждым годом несоответствие доходов и затрат будет все тяжелее давить на их бюджеты. Часть их них вернется в регионы, тем самым опустив расходы оставшимся. Если вы считаете, что разница в доходах размоется, а в цене бетона и его аренды - нет, вынужден вас разочаровать...