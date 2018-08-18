Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Не знаю что такое балансиага, но, как выше уже заметили, есть нужда в учебных, лечебных, развлекательных заведениях и мероприятиях
Замечают какие-то боты/туристы. Я тут живу уже достаточно долго, не как турист. Все есть, и школы (не переполненные), и детсады (не переполненные), и медицина, и кафе-рестораны тоже есть (нет балансиаги только и имакса). Но туристы которые бывают за Киевом 1 раз в год пишут другое. Я свое мнение написал, а каждый дальше думает кому верить.
спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре предлагается шото такое https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html
спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре предлагается шото такое https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html
Faceless написав:Наверняка не скажу, возможно разница в доходах между Киевом и регионами действительно немного выравнивается, и если так и есть - это прекрасно. Кратная разница даже между столицей и облцентром даже по неквалифицированному персоналу - это ненормально
Так и я оцениваю это как позитив для рынка труда и социально-экономических перспектив. Но в контексте этой ветки важно понимать, что премия в зарплатах - это ключевое, что обеспечивает премию в цене жилья. Иностранный спрос на КРЖН нематериален, большинство покупок обеспечивается трудовыми доходами (даже если часть из них - серые, черные, коррупционные). Про аренду я вообще молчу - она на 95-98% оплачивается из зарплат.
Связь здесь абсолютная. Сокращается премия столичной зарплаты - будет сокращаться и премия цены аренды/продажи столичного жилья. Иначе ее не из чего оплачивать. Я не спорю, что есть люди, мыслящие как Трибека. Их много и мышление их иррационально. Многие даже уговаривают себя мыслями "как бы тяжело не было в Киеве, к свой родной город я не вернусь". Но с каждым месяцем, каждым годом несоответствие доходов и затрат будет все тяжелее давить на их бюджеты. Часть их них вернется в регионы, тем самым опустив расходы оставшимся. Если вы считаете, что разница в доходах размоется, а в цене бетона и его аренды - нет, вынужден вас разочаровать...
hume написав:Не знаю что такое балансиага, но, как выше уже заметили, есть нужда в учебных, лечебных, развлекательных заведениях и мероприятиях
Замечают какие-то боты/туристы. Я тут живу уже достаточно долго, не как турист. Все есть, и школы (не переполненные), и детсады (не переполненные), и медицина, и кафе-рестораны тоже есть (нет балансиаги только и имакса). Но туристы которые бывают за Киевом 1 раз в год пишут другое. Я свое мнение написал, а каждый дальше думает кому верить.
А если не секрет - у вас дети есть, которые ходчт в те школы или садики? В смысле, вы по реально их можете оценить, или просто "они есть"? С кафе/ресторанами - все от города зависит, но не в каждом облцентре вообще есть что-то приличное, куда пойти, чтобы не выглядело, как привокзальная пирожковая, в городах поменьше ещё печальнее. Но если вас действительно все устраивает, то смысла спорить, это в любом случае субъектианая оценка каждого
Faceless написав:Наверняка не скажу, возможно разница в доходах между Киевом и регионами действительно немного выравнивается, и если так и есть - это прекрасно. Кратная разница даже между столицей и облцентром даже по неквалифицированному персоналу - это ненормально
Так и я оцениваю это как позитив для рынка труда и социально-экономических перспектив. Но в контексте этой ветки важно понимать, что премия в зарплатах - это ключевое, что обеспечивает премию в цене жилья. Иностранный спрос на КРЖН нематериален, большинство покупок обеспечивается трудовыми доходами (даже если часть из них - серые, черные, коррупционные). Про аренду я вообще молчу - она на 95-98% оплачивается из зарплат.
Связь здесь абсолютная. Сокращается премия столичной зарплаты - будет сокращаться и премия цены аренды/продажи столичного жилья. Иначе ее не из чего оплачивать. Я не спорю, что есть люди, мыслящие как Трибека. Их много и мышление их иррационально. Многие даже уговаривают себя мыслями "как бы тяжело не было в Киеве, к свой родной город я не вернусь". Но с каждым месяцем, каждым годом несоответствие доходов и затрат будет все тяжелее давить на их бюджеты. Часть их них вернется в регионы, тем самым опустив расходы оставшимся. Если вы считаете, что разница в доходах размоется, а в цене бетона и его аренды - нет, вынужден вас разочаровать...
Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.
Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі. В прицентральній київській кавалірці провів від сили два тижні, коли тре було рішати деякі питання в Києві.
Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.
спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре предлагается шото такое https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html
По правде говоря, "легендарность" действительно притянута за уши, ничего особенного в дизайне не вижу, по стилю похож на сотни других "цумов" совдеповского разлива, настроенных по всей стране. Но то что предлагается - ещё большее омно.