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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7212721372147215

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:41

  flyman написав:Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.

Імхо, коли ти доберешся до Піліпін, то зрозумієш, шо життя прожив зазря (((

Всі ці роки викинуті в Києві і Україні...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:42

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.
это уже субъективный поток сознания, у вас знакомые, родные и тд в Тернополе, но из этого не следует что теперь весь Киев должен переехать к ним.

в Києві одні корінні кияни?

Так, в першому покалінні ))) панаїхи...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.

Тим, хто бачив багато, то буде ще важче.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:49

  change_pm написав:
  flyman написав:Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.

Імхо, коли ти доберешся до Піліпін, то зрозумієш, шо життя прожив зазря (((

Всі ці роки викинуті в Києві і Україні...

Чому зря?
Хіба личинка яка повзала гусеницею, жила даремне, щоб потім перетворитися на метелика?
Так і тут, прожити на Україні, назбирати на кешфлоу щоб почати нове життя на Філіпінах.

Акурт вибрав Туреччину.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:51

  Faceless написав:
  flyman написав:Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.

Тим, хто бачив багато, то буде ще важче.

Тим хто бачив ще більше, думають куди би злиняти подалі з України.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:55

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.

Імхо, коли ти доберешся до Піліпін, то зрозумієш, шо життя прожив зазря (((

Всі ці роки викинуті в Києві і Україні...

Чому зря?
Хіба личинка яка повзала гусеницею, жила даремне, щоб потім перетворитися на метелика?
Так і тут, прожити на Україні, назбирати на кешфлоу щоб почати нове життя на Філіпінах.

Акурт вибрав Туреччину.

зі. згадай анекдот про лічинок, які живуть не у яблоку)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:00

  change_pm написав:зі. згадай анекдот про лічинок, які живуть не у яблоку)))

батькивщину не вибирають, це якраз про "свідків негумового Києва"
і там про жуків, а не метеликів.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:02

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.

Тим, хто бачив багато, то буде ще важче.

Тим хто бачив ще більше, думають куди би злиняти подалі з України.

Через Тернопіль? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:05

  flyman написав:Тим хто бачив ще більше, думають куди би злиняти подалі з України.

  Faceless написав:Через Тернопіль? :mrgreen:

Ну, якщо на Захід, то напрямок правильний))) потім Львів, потім Пшемисль...
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