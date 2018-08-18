Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:41
flyman написав:
Наразі не розумію взагалі,
що можна робити в Києві
і чого там знаходитися.
Імхо, коли ти доберешся до Піліпін, то зрозумієш, шо життя прожив зазря (((
Всі ці роки викинуті в Києві і Україні...
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:42
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Наразі не розумію взагалі, що можна робити в Києві і чого там знаходитися.
это уже субъективный поток сознания, у вас знакомые, родные и тд в Тернополе, но из этого не следует что теперь весь Киев должен переехать к ним.
в Києві одні корінні кияни?
Так, в першому покалінні ))) панаїхи...
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:42
flyman написав:
Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.
Тим, хто бачив багато, то буде ще важче.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:49
change_pm написав: flyman написав:
Наразі не розумію взагалі,
що можна робити в Києві
і чого там знаходитися.
Імхо, коли ти доберешся до Піліпін, то зрозумієш, шо життя прожив зазря (((
Всі ці роки викинуті в Києві і Україні...
Чому зря?
Хіба личинка яка повзала гусеницею, жила даремне, щоб потім перетворитися на метелика?
Так і тут, прожити на Україні, назбирати на кешфлоу щоб почати нове життя на Філіпінах.
Акурт вибрав Туреччину.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:51
Faceless написав: flyman написав:
Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.
Тим, хто бачив багато, то буде ще важче.
Тим хто бачив ще більше, думають куди би злиняти подалі з України.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:55
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
Наразі не розумію взагалі,
що можна робити в Києві
і чого там знаходитися.
Імхо, коли ти доберешся до Піліпін, то зрозумієш, шо життя прожив зазря (((
Всі ці роки викинуті в Києві і Україні...
Чому зря?
Хіба личинка яка повзала гусеницею, жила даремне, щоб потім перетворитися на метелика?
Так і тут, прожити на Україні, назбирати на кешфлоу щоб почати нове життя на Філіпінах.
Акурт вибрав Туреччину.
зі. згадай анекдот про лічинок, які живуть не у яблоку)))
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:00
change_pm написав:
зі. згадай анекдот про лічинок, які живуть не у яблоку)))
батькивщину не вибирають, це якраз про "свідків негумового Києва"
і там про жуків, а не метеликів.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:02
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
Вернутися важко з Києва комусь в умовний Тернопіль важко, якщо він крім Києва нічого і не бачив.
Тим, хто бачив багато, то буде ще важче.
Тим хто бачив ще більше, думають куди би злиняти подалі з України.
Через Тернопіль?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:41
kingkongovets написав:
спасибо, видел - это фото сейчас постят все совкодрочеры, прослышав о возможной реконструкции детского мира со сменой фасада
унылейший и малофункциональный образчик так называемого советского модернизма, а по сути - типично совкового говнища в архитектуре
предлагается шото такое
https://kyiv.tsn.ua/ru/v-kieve-legendar ... 51461.html
По похожей схеме сделан жк на Сагайдачного. Фасад закрыт рифленым металлом. Выглядит стильно. По сути новый проект полное гвно с навесным фасадом)) надеюсь, что такое не утвердят
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