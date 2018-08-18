striped написав:

Разве это не прекрасно?в мае 2020 г. Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы находится более половины здания в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.Им все равно сколько стоит квадрат - ну купят на 1 квартиру/мес меньше. Потому и не складывается пазл - у всех работающих денег стало меньше, а застройщики переписывают прайсы вверх.