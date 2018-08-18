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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7214721572167217>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09

  vitaliian написав:кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей

на 6 месяцев.

тобто поки господарі поживуть літом на дачі,
а далі що?
знімати осінню за 10К?

тому і ціна така.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:15

  vitaliian написав:кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей


Что неизбежно потянуло бы за собой и большинство других сегментов. Нет, до уровня ком. платежей аренда совкошлака не подешевеет. Будет наблюдаться падение арендных ставок в целом по рынку вследствие его перегретости. Величина падения - от умеренной до средней. Речь о долларовом эквиваленте, разумеется
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:22

  striped написав:Разве это не прекрасно?

в мае 2020 г. Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.

у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы находится более половины здания в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.

Им все равно сколько стоит квадрат - ну купят на 1 квартиру/мес меньше. Потому и не складывается пазл - у всех работающих денег стало меньше, а застройщики переписывают прайсы вверх.


Всё верно! Общался со знакомыми менеджерами строительных компаний. Так вот, они говорят, что покупают сейчас подъездами.
cloudgoddi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:27

  vitaliian написав:кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей

И это правильно. Сегментация идёт полным ходом. Уже даже в пригороде разница в два раза между бабушкиным дизайном и нормальным ремонтом
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей


Сдаётся комната в бабушатнике на короткий срок за 4900. Это по вашему дёшево? Я комнаты не мониторил никогда, но как-то оно дёшево не выглядит.

П.С Большой любитель Русановки тут Автор77, но, имхо, это далеко не худший район в Киеве.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:50

  Faceless написав:
vitaliian написав:кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей


Сдаётся комната в бабушатнике на короткий срок за 4900. Это по вашему дёшево? Я комнаты не мониторил никогда, но как-то оно дёшево не выглядит.

П.С Большой любитель Русановки тут Автор77, но, имхо, это далеко не худший район в Киеве.


))Доступ к балкону - через окно в комнате, т.к. проход через дверь находиться в закрытой комнате

ПС
Район действительно очень неплохой. Только к метро далековато. Самое главное это наличие зелёных зон для променада. Часто заезжаю для покататься
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:это далеко не худший район в Киеве.
и район классный, и дешево не выглядит. Даже на русановке такому жилью красная цена 3к, как где-то в захолустье Умани/Бердичева. Раньше были сегменты "Киев" и "всё остальное", где даже за шлак без ремонта просили 500-600 долларов. Сейчас появились другие сегменты. Квартира новострой в Ирпене от 7к шлак на Русановке дешевле 5к. Те кто считают что локация наше всьо - отстали от цивилизации. Киев перестал быть брендом чтобы за совкошлак переплачивать дороже, чем оно стоит. Пока еще на ценниках продаж это не сильно отражается, но те кто сдают станут перед выбором: либо снижать цену аренды, либо продавать. С точки зрения инвестиций такое жилье потенциальный неликвид.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нельзя сравнивать бабушатник с аутентичным ремонтом и новострой со свежим.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:02

  hume написав:Нельзя сравнивать бабушатник с аутентичным ремонтом и новострой со свежим.
почему нельзя? даю конкретный кейс, человек с 60к наличных стоит перед выбором купить шлак в хорошем районе Киева или аналогичный по квадратуре и цене новострой Ирпеня. Посмотрев на олх почём сдаётся то и другое, выбор будет сделан в пользу новостроя. Никто не запретит ему сравнивать разные сегменты рынка и делать выбор между ними. На счёт ремонтов не всё однозначно, мне лучше совминовский дубовый паркет, который я полакирую матовым лаком, чем дешманский ламинат из эпицентра. По столярке примерно то же.
vitaliian
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