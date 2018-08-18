такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:09
на 6 месяцев.
тобто поки господарі поживуть літом на дачі,
а далі що?
знімати осінню за 10К?
тому і ціна така.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:15
Что неизбежно потянуло бы за собой и большинство других сегментов. Нет, до уровня ком. платежей аренда совкошлака не подешевеет. Будет наблюдаться падение арендных ставок в целом по рынку вследствие его перегретости. Величина падения - от умеренной до средней. Речь о долларовом эквиваленте, разумеется
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:22
Всё верно! Общался со знакомыми менеджерами строительных компаний. Так вот, они говорят, что покупают сейчас подъездами.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:27
И это правильно. Сегментация идёт полным ходом. Уже даже в пригороде разница в два раза между бабушкиным дизайном и нормальным ремонтом
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сдаётся комната в бабушатнике на короткий срок за 4900. Это по вашему дёшево? Я комнаты не мониторил никогда, но как-то оно дёшево не выглядит.
П.С Большой любитель Русановки тут Автор77, но, имхо, это далеко не худший район в Киеве.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:50
))Доступ к балкону - через окно в комнате, т.к. проход через дверь находиться в закрытой комнате
ПС
Район действительно очень неплохой. Только к метро далековато. Самое главное это наличие зелёных зон для променада. Часто заезжаю для покататься
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и район классный, и дешево не выглядит. Даже на русановке такому жилью красная цена 3к, как где-то в захолустье Умани/Бердичева. Раньше были сегменты "Киев" и "всё остальное", где даже за шлак без ремонта просили 500-600 долларов. Сейчас появились другие сегменты. Квартира новострой в Ирпене от 7к шлак на Русановке дешевле 5к. Те кто считают что локация наше всьо - отстали от цивилизации. Киев перестал быть брендом чтобы за совкошлак переплачивать дороже, чем оно стоит. Пока еще на ценниках продаж это не сильно отражается, но те кто сдают станут перед выбором: либо снижать цену аренды, либо продавать. С точки зрения инвестиций такое жилье потенциальный неликвид.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нельзя сравнивать бабушатник с аутентичным ремонтом и новострой со свежим.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:02
почему нельзя? даю конкретный кейс, человек с 60к наличных стоит перед выбором купить шлак в хорошем районе Киева или аналогичный по квадратуре и цене новострой Ирпеня. Посмотрев на олх почём сдаётся то и другое, выбор будет сделан в пользу новостроя. Никто не запретит ему сравнивать разные сегменты рынка и делать выбор между ними. На счёт ремонтов не всё однозначно, мне лучше совминовский дубовый паркет, который я полакирую матовым лаком, чем дешманский ламинат из эпицентра. По столярке примерно то же.
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