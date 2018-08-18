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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:21
vitaliian написав: Faceless написав:
это далеко не худший район в Киеве.
и район классный, и дешево не выглядит. Даже на русановке такому жилью красная цена 3к, как где-то в захолустье Умани/Бердичева. Раньше были сегменты "Киев" и "всё остальное", где даже за шлак без ремонта просили 500-600 долларов. Сейчас появились другие сегменты. Квартира новострой в Ирпене от 7к шлак на Русановке дешевле 5к. Те кто считают что локация наше всьо - отстали от цивилизации. Киев перестал быть брендом чтобы за совкошлак переплачивать дороже, чем оно стоит. Пока еще на ценниках продаж это не сильно отражается, но те кто сдают станут перед выбором: либо снижать цену аренды, либо продавать. С точки зрения инвестиций такое жилье потенциальный неликвид.
Так чего вы сравниваете новострой в Ирпене с совкошлаком в Киеве? Там же на Левобережной, взять, к примеру, Галактику - аренда 1к будет тысяч 14. Какие тогда выводы про локацию?
Но действительно, переплачивать за совкопанель больше, чем за новострой, уже много где не готовы даже за локацию. Потому что выбор есть
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:23
vitaliian написав: hume написав:
Нельзя сравнивать бабушатник с аутентичным ремонтом и новострой со свежим.
почему нельзя? даю конкретный кейс, человек с 60к наличных стоит перед выбором купить шлак в хорошем районе Киева или аналогичный по квадратуре и цене новострой Ирпеня. Посмотрев на олх почём сдаётся то и другое, выбор будет сделан в пользу новостроя. Никто не запретит ему сравнивать разные сегменты рынка и делать выбор между ними. На счёт ремонтов не всё однозначно, мне лучше совминовский дубовый паркет, который я полакирую матовым лаком, чем дешманский ламинат из эпицентра. По столярке примерно то же.
Нельзя дать универсальный ответ, в пользу чего будет сделан выбор. Вы сделаете в пользу Ирпеня, кто-то - в пользу панельки, кто-то - в пользу котлована, но в Киеве, или дозаймет и возьмёт по переуступке построенное.
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