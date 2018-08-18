Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:это далеко не худший район в Киеве.
и район классный, и дешево не выглядит. Даже на русановке такому жилью красная цена 3к, как где-то в захолустье Умани/Бердичева. Раньше были сегменты "Киев" и "всё остальное", где даже за шлак без ремонта просили 500-600 долларов. Сейчас появились другие сегменты. Квартира новострой в Ирпене от 7к шлак на Русановке дешевле 5к. Те кто считают что локация наше всьо - отстали от цивилизации. Киев перестал быть брендом чтобы за совкошлак переплачивать дороже, чем оно стоит. Пока еще на ценниках продаж это не сильно отражается, но те кто сдают станут перед выбором: либо снижать цену аренды, либо продавать. С точки зрения инвестиций такое жилье потенциальный неликвид.
Так чего вы сравниваете новострой в Ирпене с совкошлаком в Киеве? Там же на Левобережной, взять, к примеру, Галактику - аренда 1к будет тысяч 14. Какие тогда выводы про локацию? Но действительно, переплачивать за совкопанель больше, чем за новострой, уже много где не готовы даже за локацию. Потому что выбор есть
hume написав:Нельзя сравнивать бабушатник с аутентичным ремонтом и новострой со свежим.
почему нельзя? даю конкретный кейс, человек с 60к наличных стоит перед выбором купить шлак в хорошем районе Киева или аналогичный по квадратуре и цене новострой Ирпеня. Посмотрев на олх почём сдаётся то и другое, выбор будет сделан в пользу новостроя. Никто не запретит ему сравнивать разные сегменты рынка и делать выбор между ними. На счёт ремонтов не всё однозначно, мне лучше совминовский дубовый паркет, который я полакирую матовым лаком, чем дешманский ламинат из эпицентра. По столярке примерно то же.
Нельзя дать универсальный ответ, в пользу чего будет сделан выбор. Вы сделаете в пользу Ирпеня, кто-то - в пользу панельки, кто-то - в пользу котлована, но в Киеве, или дозаймет и возьмёт по переуступке построенное.
в мае 2020 г. Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.
Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.
у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы находится более половины здания в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.
Им все равно сколько стоит квадрат - ну купят на 1 квартиру/мес меньше. Потому и не складывается пазл - у всех работающих денег стало меньше, а застройщики переписывают прайсы вверх.
Жена нардепа Шахова. Все эти НАБУ, НАЗК надо разогнать.
"Скандал. "Слугу народа" Людмилу Буймистер подозревают в причастности в завладении имущества на 3,5 млн евро подданого Швеции. В том числе, элитной недвижимости в одном из самых престижных БЦ Киева, в котором народный депутат организовала свою «общественную приемную»
flyman написав:Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі.
Нарешті п. Флаймен зрозумів, що жити в погребі - некомфортно????
"Проблемы жителей цокольных этажей стали вызывать нешуточную озабоченность городских властей. Она разрастается по мере введения в эксплуатацию новостроек и являет по сути вопиющее нарушение законодательства Украины, которое не предусматривает расселение людей в цокольных этажах.
100 лет назад одним из самых убедительных достижений большевиков было выведение бедноты городов из подвалов и поселение их в престижных бельэтажах. В наши дни достижения революции они претворили в жизнь с точностью наоборот: заселяют квартиры в цокольных этажах доверчивыми людьми, хотя не имеют право это делать.
Никто не говорит покупателям о том, что они не смогут прописаться по новому адресу, а значит рассчитывать на субсидию, равно как и на другие социальные выплаты, что до подключения дома в РЭС они будут платить за электроэнергию по бешенным тарифам как «для предприятий», что само подключение растянется по времени на год, а то и больше и что их перевод в РЭСе на тарифы «для населения» будет мучительным и долгим.
Тут можно добавить о поражении в гражданских правах проживающих в цоколях граждан Украины в части невозможности голосовать на выборах и участвовать в деятельности местных общественных организаций, регистрация предпринимательства, и т. д. и т. п. Что еще более прискорбно, что жители цоколей не могут быть бесплатно похороненным на местном кладбище. Дешевизна цокольных квартир относительная. Последующие затраты, в основном на электроэнергию «сожрут» всю экономию, а вот другие неудобства цоколя, такие как повышенная влажность, дополнительные меры по охране жилья, санитарные неудобства расположения окон на уровне тротуара, плохая освещенность и т.д. делают их просто отвратительным вариантом."
flyman написав:Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі.
Нарешті п. Флаймен зрозумів, що жити в погребі - некомфортно????
"Проблемы жителей цокольных этажей стали вызывать нешуточную озабоченность городских властей. Она разрастается по мере введения в эксплуатацию новостроек и являет по сути вопиющее нарушение законодательства Украины, которое не предусматривает расселение людей в цокольных этажах.
100 лет назад одним из самых убедительных достижений большевиков было выведение бедноты городов из подвалов и поселение их в престижных бельэтажах. В наши дни достижения революции они претворили в жизнь с точностью наоборот: заселяют квартиры в цокольных этажах доверчивыми людьми, хотя не имеют право это делать.
Никто не говорит покупателям о том, что они не смогут прописаться по новому адресу, а значит рассчитывать на субсидию, равно как и на другие социальные выплаты, что до подключения дома в РЭС они будут платить за электроэнергию по бешенным тарифам как «для предприятий», что само подключение растянется по времени на год, а то и больше и что их перевод в РЭСе на тарифы «для населения» будет мучительным и долгим.
Тут можно добавить о поражении в гражданских правах проживающих в цоколях граждан Украины в части невозможности голосовать на выборах и участвовать в деятельности местных общественных организаций, регистрация предпринимательства, и т. д. и т. п. Что еще более прискорбно, что жители цоколей не могут быть бесплатно похороненным на местном кладбище. Дешевизна цокольных квартир относительная. Последующие затраты, в основном на электроэнергию «сожрут» всю экономию, а вот другие неудобства цоколя, такие как повышенная влажность, дополнительные меры по охране жилья, санитарные неудобства расположения окон на уровне тротуара, плохая освещенность и т.д. делают их просто отвратительным вариантом."
zРадио написав:Речь об "одоробле", как его Максим называет
"Скандал. "Слугу народа" Людмилу Буймистер подозревают в причастности в завладении имущества на 3,5 млн евро подданого Швеции. В том числе, элитной недвижимости в одном из самых престижных БЦ Киева, в котором народный депутат организовала свою «общественную приемную»
flyman написав:Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі.
Нарешті п. Флаймен зрозумів, що жити в погребі - некомфортно????
"Проблемы жителей цокольных этажей стали вызывать нешуточную озабоченность городских властей. Она разрастается по мере введения в эксплуатацию новостроек и являет по сути вопиющее нарушение законодательства Украины, которое не предусматривает расселение людей в цокольных этажах.
100 лет назад одним из самых убедительных достижений большевиков было выведение бедноты городов из подвалов и поселение их в престижных бельэтажах. В наши дни достижения революции они претворили в жизнь с точностью наоборот: заселяют квартиры в цокольных этажах доверчивыми людьми, хотя не имеют право это делать.
Никто не говорит покупателям о том, что они не смогут прописаться по новому адресу, а значит рассчитывать на субсидию, равно как и на другие социальные выплаты, что до подключения дома в РЭС они будут платить за электроэнергию по бешенным тарифам как «для предприятий», что само подключение растянется по времени на год, а то и больше и что их перевод в РЭСе на тарифы «для населения» будет мучительным и долгим.
Тут можно добавить о поражении в гражданских правах проживающих в цоколях граждан Украины в части невозможности голосовать на выборах и участвовать в деятельности местных общественных организаций, регистрация предпринимательства, и т. д. и т. п. Что еще более прискорбно, что жители цоколей не могут быть бесплатно похороненным на местном кладбище. Дешевизна цокольных квартир относительная. Последующие затраты, в основном на электроэнергию «сожрут» всю экономию, а вот другие неудобства цоколя, такие как повышенная влажность, дополнительные меры по охране жилья, санитарные неудобства расположения окон на уровне тротуара, плохая освещенность и т.д. делают их просто отвратительным вариантом."