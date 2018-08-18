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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7215721672177218

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Нарешті п. Флаймен зрозумів, що жити в погребі - некомфортно????

"Проблемы жителей цокольных этажей стали вызывать нешуточную озабоченность городских властей. Она разрастается по мере введения в эксплуатацию новостроек и являет по сути вопиющее нарушение законодательства Украины, которое не предусматривает расселение людей в цокольных этажах.

100 лет назад одним из самых убедительных достижений большевиков было выведение бедноты городов из подвалов и поселение их в престижных бельэтажах.
В наши дни достижения революции они претворили в жизнь с точностью наоборот: заселяют квартиры в цокольных этажах доверчивыми людьми, хотя не имеют право это делать.

Никто не говорит покупателям о том, что они не смогут прописаться по новому адресу, а значит рассчитывать на субсидию, равно как и на другие социальные выплаты, что до подключения дома в РЭС они будут платить за электроэнергию по бешенным тарифам как «для предприятий», что само подключение растянется по времени на год, а то и больше и что их перевод в РЭСе на тарифы «для населения» будет мучительным и долгим.

Тут можно добавить о поражении в гражданских правах проживающих в цоколях граждан Украины в части невозможности голосовать на выборах и участвовать в деятельности местных общественных организаций, регистрация предпринимательства, и т. д. и т. п.
Что еще более прискорбно, что жители цоколей не могут быть бесплатно похороненным на местном кладбище.
Дешевизна цокольных квартир относительная. Последующие затраты, в основном на электроэнергию «сожрут» всю экономию, а вот другие неудобства цоколя, такие как повышенная влажность, дополнительные меры по охране жилья, санитарные неудобства расположения окон на уровне тротуара, плохая освещенность и т.д. делают их просто отвратительным вариантом."

https://irpen.net.ua/item/2046-tsokolna ... nom-etazhe

Обходиш комісію, яка завіряє, що це житлове, а не комерційне приміщення, і вуаля, всі жахи із статті зникають.

Щодо опалення, ну не знаю, в мене набагато менше чим на "поверхах", тариф як у всіх, 1.68 грн., при бажанні можу перейти на двозонний.


На словах все легко)))
В реалі ж - в 1000 разів складніше.

Чому ж не здаєш підвал в оренду, раз не живеш в ньому???
Це ж золоте дно - підвали та горища навколо Києва!

тому що поки що самому потрібно (на дачу вдобно електричком :lol: ), принаймні поки не закінчу ремонти в кавалірках
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:46

  Первый написав:Ахметовська лярва. взялися за олігархів:-) вчора беню, скоро Ще одного. Однозначно лайк.



та не, тут вы ошиблись - во-первых не ахметовская, а тарутинская (была его личной помощницей 10+ лет), а во-вторых давно порвала с донецкими и представляет наиболеее вменяемое крыло зеленых - лично знаком уже много лет через ее мужа-архитектора, часто общаюсь и хорошо знаю о чем говорю
думаю тут наоборот налицо акт вразумления от колымы
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

такие все деловые перцы тут собрались, с зп по 5к зеленых и метрами в липках)) аж приторно и у всех связи с олигархами))) за 60к можно взять 2 однушки в ирпене, но никак не 1 хату)
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:59

  sivolkin2020 написав:такие все деловые перцы тут собрались, с зп по 5к зеленых и метрами в липках)) аж приторно и у всех связи с олигархами))) за 60к можно взять 2 однушки в ирпене, но никак не 1 хату)


так тут ващето тема про киевскую недвигу, а не обсуждение динамики цен на сэмки
а киевская недвига - это далеко не только шлак стоимостью в 6 котлет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі. В прицентральній київській кавалірці провів від сили два тижні, коли тре було рішати деякі питання в Києві

Чому не здаєш тих 2 об'єкти в оренду?
Хоч якихось дам з песиком посели, чи касирш з атб :)
Ти вже туєву хучу коштів недоотримав!
Навіщо ті ГОТОВІ об'єкти з ремонтом "лофт економ" і "лофт комфорт" маринуєш?
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