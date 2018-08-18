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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 721672177218721972207221>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:43

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Нарешті п. Флаймен зрозумів, що жити в погребі - некомфортно????

"Проблемы жителей цокольных этажей стали вызывать нешуточную озабоченность городских властей. Она разрастается по мере введения в эксплуатацию новостроек и являет по сути вопиющее нарушение законодательства Украины, которое не предусматривает расселение людей в цокольных этажах.

100 лет назад одним из самых убедительных достижений большевиков было выведение бедноты городов из подвалов и поселение их в престижных бельэтажах.
В наши дни достижения революции они претворили в жизнь с точностью наоборот: заселяют квартиры в цокольных этажах доверчивыми людьми, хотя не имеют право это делать.

Никто не говорит покупателям о том, что они не смогут прописаться по новому адресу, а значит рассчитывать на субсидию, равно как и на другие социальные выплаты, что до подключения дома в РЭС они будут платить за электроэнергию по бешенным тарифам как «для предприятий», что само подключение растянется по времени на год, а то и больше и что их перевод в РЭСе на тарифы «для населения» будет мучительным и долгим.

Тут можно добавить о поражении в гражданских правах проживающих в цоколях граждан Украины в части невозможности голосовать на выборах и участвовать в деятельности местных общественных организаций, регистрация предпринимательства, и т. д. и т. п.
Что еще более прискорбно, что жители цоколей не могут быть бесплатно похороненным на местном кладбище.
Дешевизна цокольных квартир относительная. Последующие затраты, в основном на электроэнергию «сожрут» всю экономию, а вот другие неудобства цоколя, такие как повышенная влажность, дополнительные меры по охране жилья, санитарные неудобства расположения окон на уровне тротуара, плохая освещенность и т.д. делают их просто отвратительным вариантом."

https://irpen.net.ua/item/2046-tsokolna ... nom-etazhe

Обходиш комісію, яка завіряє, що це житлове, а не комерційне приміщення, і вуаля, всі жахи із статті зникають.

Щодо опалення, ну не знаю, в мене набагато менше чим на "поверхах", тариф як у всіх, 1.68 грн., при бажанні можу перейти на двозонний.


На словах все легко)))
В реалі ж - в 1000 разів складніше.

Чому ж не здаєш підвал в оренду, раз не живеш в ньому???
Це ж золоте дно - підвали та горища навколо Києва!

тому що поки що самому потрібно (на дачу вдобно електричком :lol: ), принаймні поки не закінчу ремонти в кавалірках
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:46

  Первый написав:Ахметовська лярва. взялися за олігархів:-) вчора беню, скоро Ще одного. Однозначно лайк.



та не, тут вы ошиблись - во-первых не ахметовская, а тарутинская (была его личной помощницей 10+ лет), а во-вторых давно порвала с донецкими и представляет наиболеее вменяемое крыло зеленых - лично знаком уже много лет через ее мужа-архитектора, часто общаюсь и хорошо знаю о чем говорю
думаю тут наоборот налицо акт вразумления от колымы
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

такие все деловые перцы тут собрались, с зп по 5к зеленых и метрами в липках)) аж приторно и у всех связи с олигархами))) за 60к можно взять 2 однушки в ирпене, но никак не 1 хату)
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:59

  sivolkin2020 написав:такие все деловые перцы тут собрались, с зп по 5к зеленых и метрами в липках)) аж приторно и у всех связи с олигархами))) за 60к можно взять 2 однушки в ирпене, но никак не 1 хату)


так тут ващето тема про киевскую недвигу, а не обсуждение динамики цен на сэмки
а киевская недвига - это далеко не только шлак стоимостью в 6 котлет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі. В прицентральній київській кавалірці провів від сили два тижні, коли тре було рішати деякі питання в Києві

Чому не здаєш тих 2 об'єкти в оренду?
Хоч якихось дам з песиком посели, чи касирш з атб :)
Ти вже туєву хучу коштів недоотримав!
Навіщо ті ГОТОВІ об'єкти з ремонтом "лофт економ" і "лофт комфорт" маринуєш?

п.с.
Ой, тільки тепер прочитав, що Франт тебе теж це запитав :)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 23 кві, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:03

  Faceless написав:Но действительно, переплачивать за совкопанель больше, чем за новострой, уже много где не готовы даже за локацию. Потому что выбор есть

лет 10 назад меня подвозил в Ирпень таксист, всю дорогу мне рассказывал как обменял свой бабушатник на борщаге на аналогичный по площади Ирпень, возможно самая удачная сделка за всю его жизнь, от которой будучи под впечатлением он был доволен как слон. Эта щенячья радость мне запомнилась. На тренд не претендую ввиду отсутствия статистики.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:03

  flyman написав:тому що поки що самому потрібно (на дачу вдобно електричком :lol: ), принаймні поки не закінчу ремонти в кавалірках


так сдай подвал и можешь ездить на дачу на такси
вот шо меня всегда смешило в твоих "планах" - их полная оторванность от реальности
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:04

  vitaliian написав:кто тут совкошлак на Русановке хвалил?
такое жильё будет дешеветь до размера ком.платежей

ип@ть клоповник.. :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:06

  sivolkin2020 написав:такие все деловые перцы тут собрались, с зп по 5к зеленых и метрами в липках)) аж приторно и у всех связи с олигархами))) за 60к можно взять 2 однушки в ирпене, но никак не 1 хату)

2 однушки з документами,
або чотири деривативи на 1к
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:10

  kingkongovets написав:
  flyman написав:тому що поки що самому потрібно (на дачу вдобно електричком :lol: ), принаймні поки не закінчу ремонти в кавалірках


так сдай подвал и можешь ездить на дачу на такси
вот шо меня всегда смешило в твоих "планах" - их полная оторванность от реальности



з.і.
повноцінний ремонт поки що в одній кавалірці

а з ремонтом в цоколі ще не знаю, як краще, чи лишати як є, чи колись потім після ремонту решти кавалірок

віртуальний пасивний кешфлоу поки що більше вимагає затрат часу на одиницю доходу, чим активна робота на дядю.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 23 кві, 2021 16:18, всього редагувалось 2 разів.
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