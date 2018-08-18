Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Нарешті п. Флаймен зрозумів, що жити в погребі - некомфортно????
"Проблемы жителей цокольных этажей стали вызывать нешуточную озабоченность городских властей. Она разрастается по мере введения в эксплуатацию новостроек и являет по сути вопиющее нарушение законодательства Украины, которое не предусматривает расселение людей в цокольных этажах.
100 лет назад одним из самых убедительных достижений большевиков было выведение бедноты городов из подвалов и поселение их в престижных бельэтажах. В наши дни достижения революции они претворили в жизнь с точностью наоборот: заселяют квартиры в цокольных этажах доверчивыми людьми, хотя не имеют право это делать.
Никто не говорит покупателям о том, что они не смогут прописаться по новому адресу, а значит рассчитывать на субсидию, равно как и на другие социальные выплаты, что до подключения дома в РЭС они будут платить за электроэнергию по бешенным тарифам как «для предприятий», что само подключение растянется по времени на год, а то и больше и что их перевод в РЭСе на тарифы «для населения» будет мучительным и долгим.
Тут можно добавить о поражении в гражданских правах проживающих в цоколях граждан Украины в части невозможности голосовать на выборах и участвовать в деятельности местных общественных организаций, регистрация предпринимательства, и т. д. и т. п. Что еще более прискорбно, что жители цоколей не могут быть бесплатно похороненным на местном кладбище. Дешевизна цокольных квартир относительная. Последующие затраты, в основном на электроэнергию «сожрут» всю экономию, а вот другие неудобства цоколя, такие как повышенная влажность, дополнительные меры по охране жилья, санитарные неудобства расположения окон на уровне тротуара, плохая освещенность и т.д. делают их просто отвратительным вариантом."
Первый написав:Ахметовська лярва. взялися за олігархів:-) вчора беню, скоро Ще одного. Однозначно лайк.
та не, тут вы ошиблись - во-первых не ахметовская, а тарутинская (была его личной помощницей 10+ лет), а во-вторых давно порвала с донецкими и представляет наиболеее вменяемое крыло зеленых - лично знаком уже много лет через ее мужа-архитектора, часто общаюсь и хорошо знаю о чем говорю думаю тут наоборот налицо акт вразумления от колымы
sivolkin2020 написав:такие все деловые перцы тут собрались, с зп по 5к зеленых и метрами в липках)) аж приторно и у всех связи с олигархами))) за 60к можно взять 2 однушки в ирпене, но никак не 1 хату)
так тут ващето тема про киевскую недвигу, а не обсуждение динамики цен на сэмки а киевская недвига - это далеко не только шлак стоимостью в 6 котлет
flyman написав:Я вже більше року переважно в Тернополі, місяць-два в Бучі. В прицентральній київській кавалірці провів від сили два тижні, коли тре було рішати деякі питання в Києві
Чому не здаєш тих 2 об'єкти в оренду? Хоч якихось дам з песиком посели, чи касирш з атб Ти вже туєву хучу коштів недоотримав! Навіщо ті ГОТОВІ об'єкти з ремонтом "лофт економ" і "лофт комфорт" маринуєш?
п.с. Ой, тільки тепер прочитав, що Франт тебе теж це запитав
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 23 кві, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Но действительно, переплачивать за совкопанель больше, чем за новострой, уже много где не готовы даже за локацию. Потому что выбор есть
лет 10 назад меня подвозил в Ирпень таксист, всю дорогу мне рассказывал как обменял свой бабушатник на борщаге на аналогичный по площади Ирпень, возможно самая удачная сделка за всю его жизнь, от которой будучи под впечатлением он был доволен как слон. Эта щенячья радость мне запомнилась. На тренд не претендую ввиду отсутствия статистики.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 кві, 2021 16:03, всього редагувалось 1 раз.
sivolkin2020 написав:такие все деловые перцы тут собрались, с зп по 5к зеленых и метрами в липках)) аж приторно и у всех связи с олигархами))) за 60к можно взять 2 однушки в ирпене, но никак не 1 хату)
2 однушки з документами, або чотири деривативи на 1к