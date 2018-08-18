Frant написав:

???"Проблемы жителей цокольных этажей стали вызывать нешуточную озабоченность городских властей. Она разрастается по мере введения в эксплуатацию новостроек и являет по сути вопиющее нарушение законодательства Украины, которое не предусматривает расселение людей в цокольных этажах.100 лет назад одним из самых убедительных достижений большевиков было выведение бедноты городов из подвалов и поселение их в престижных бельэтажах.В наши дни достижения революции они претворили в жизнь с точностью наоборот: заселяют квартиры в цокольных этажах доверчивыми людьми, хотя не имеют право это делать.Никто не говорит покупателям о том, что они не смогут прописаться по новому адресу, а значит рассчитывать на субсидию, равно как и на другие социальные выплаты, что до подключения дома в РЭС они будут платить за электроэнергию по бешенным тарифам как «для предприятий», что само подключение растянется по времени на год, а то и больше и что их перевод в РЭСе на тарифы «для населения» будет мучительным и долгим.Тут можно добавить о поражении в гражданских правах проживающих в цоколях граждан Украины в части невозможности голосовать на выборах и участвовать в деятельности местных общественных организаций, регистрация предпринимательства, и т. д. и т. п.Что еще более прискорбно, что жители цоколей не могут быть бесплатно похороненным на местном кладбище.Дешевизна цокольных квартир относительная. Последующие затраты, в основном на электроэнергию «сожрут» всю экономию, а вот другие неудобства цоколя, такие как повышенная влажность, дополнительные меры по охране жилья, санитарные неудобства расположения окон на уровне тротуара, плохая освещенность и т.д. делают их просто отвратительным вариантом."