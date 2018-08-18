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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:10
лучше жить в совке в киеве с норм ремонтом, консьержем и более менее норм доме 70-80 годов, чем жить в ипенях и тратить по 2 часа на пробки или в пригородах Киева, всяких сел. Бро и Вышгород не в счет, это по сути по уровню Киев. ирпени, бучи, за окружной все села это лютый трешак по доезду на работу и не только, Киев есть Киев, а пригород есть пригород. Как говно не рисуй, ничего не изменится. Кому не по зубам в Киеве- берут пригородный шлак где качество постройки в 5 раз хуже старых домов в Киеве, которые уже простояли 50 лет и еще простоят, а вот новостройки не факт. Сейчас все строят через жопу, толковых ЖК в пригороде на пальцах сосчитать, аналогично и в Киеве, погоня за клиентом, но не за качеством постройки.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:13
70% пригорода забитые понаехавшими с разных регионов, тем кому киев не по карману оказался и клюнули на индивидуальное отопление, но забыли что дороги, инфра не успевает за таким количеством муравейников в поле. Ладно еще крупные города Бро и Вышгород могут поглотить, но Ирпень и Буча явно страдают от этих недолугих говножк.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:17
flyman написав:тому що поки що самому потрібно
(на дачу вдобно електричком
), принаймні поки не закінчу ремонти в кавалірках
Флай, слухай, а давай розвідку боєм? Тобто вивісь на олх об"яву і прицінись...
Якраз зацінеш дихання ринку...
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:19
change_pm написав: flyman написав:тому що поки що самому потрібно
(на дачу вдобно електричком
), принаймні поки не закінчу ремонти в кавалірках
Флай, слухай, а давай розвідку боєм? Тобто вивісь на олх об"яву і прицінись...
Якраз зацінеш дихання ринку...
ти про що?
про цоколь, чи кавалірку, там мені достатньо раз в квартал помоніторити олх, щоб зрозуміти ситацію (це попри читання хфоруму про абвал КРЖН)
я ж писав, що згідно аналітичного центру, для розвідки і резеденства на Філіпіни кешлоу вистачає ...
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 23 кві, 2021 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:20
flyman написав:
а з ремонтом в цоколі ще не знаю, як краще, чи лишати як є, чи колись потім після ремонту решти кавалірок
Та пройдись по стінах фарбою та й здавай!
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:23
flyman написав:
про цоколь, чи кавалірку, там мені достатньо раз в квартал помоніторити олх, щоб зрозуміти ситацію (це попри читання хфоруму про абвал КРЖН)
От за скільки виставляють повноцінну однушку в будинку, де є твій цоколь?
І аналогічне питання по другій кавалірці?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:25
kingkongovets написав: Первый написав:
Ахметовська лярва. взялися за олігархів:-) вчора беню, скоро Ще одного. Однозначно лайк.
та не, тут вы ошиблись - во-первых не ахметовская, а тарутинская (была его личной помощницей 10+ лет), а во-вторых давно порвала с донецкими и представляет наиболеее вменяемое крыло зеленых - лично знаком уже много лет через ее мужа-архитектора, часто общаюсь и хорошо знаю о чем говорю
думаю тут наоборот налицо акт вразумления от колымы
Не помиляюся. На днях другий раз внесла у ВРУ Ахметівський REMIT, як альтернативу партійному.
Хто у темі той дійсно в курсі:-)
Іпашать олігархів - для кржн це жирний плюс
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:25
Успіх написав: flyman написав:
про цоколь, чи кавалірку, там мені достатньо раз в квартал помоніторити олх, щоб зрозуміти ситацію (це попри читання хфоруму про абвал КРЖН)
От за скільки виставляють повноцінну однушку в будинку, де є твій цоколь?
І аналогічне питання по другій кавалірці?
цоколь без ремонта осінню був 20куе, з ремонтом 25куе
по кавалірці не цікавився, "нужна самому"
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:26
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:28
flyman написав:
ти про що?
change_pm написав: flyman написав:тому що поки що самому потрібно
(на дачу вдобно електричком
), принаймні поки не закінчу ремонти в кавалірках
Флай, слухай, а давай розвідку боєм? Тобто вивісь на олх об"яву і прицінись...
Якраз зацінеш дихання ринку...
про цоколь, чи кавалірку, там мені достатньо раз в квартал помоніторити олх, щоб зрозуміти ситацію (це попри читання хфоруму про абвал КРЖН)
я ж писав, що згідно аналітичного центру, для розвідки і резеденства на Філіпіни кешлоу вистачає ...
Я про провірку реального попиту, а не віртуальний моніторинг олх...
Почуеш, чи є попит на твою ціну і частоту попита, почуєш реальні голоса своїх можливих пезантов...
Уяви, шо на ту ціну, що ти хочеш нікого немає, чи є, але такі, що ти нізащо не здаси (може работяги чи після турми)...
Треба знати портрет свого клієнта, а то можливо бузінес-план треба рихтувати...
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