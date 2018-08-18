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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7218721972207221>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 47
1. Зросли більш, як на 15%
15%
7
2. Зросли на 10 - 15%
4%
2
3. Зросли на 5 - 10%
17%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
2%
1
5. Приблизно ті самі
30%
14
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
4
9. Впали більш, як на 15%
21%
10
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:цоколь без ремонта осінню був 20куе, з ремонтом 25куе

Ой, мав на увазі - за скільки здають в ОРЕНДУ повноцінну однушку у будинках, де є твої кавалірки?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:36

  change_pm написав:Я про провірку реального попиту, а не віртуальний моніторинг олх...

Почуеш, чи є попит на твою ціну і частоту попита, почуєш реальні голоса своїх можливих пезантов...

Уяви, шо на ту ціну, що ти хочеш нікого немає, чи є, але такі, що ти нізащо не здаси (може работяги чи після турми)...

Треба знати портрет свого клієнта, а то можливо бузінес-план треба рихтувати...

перевірку робив пару років тому, можна було здати за 2к5 (10%+ річних в уе), був клієнт, але я не захотів, так як тре було би кудись переселятися, а кавалірки були лише в прожектах
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:38

  flyman написав:[

перевірку робив пару років тому, можна було здати за 2к5, був клієнт, але я не захотів, так як тре було би кудись переселятися, а кавалірки були лише в прожектах[/quote]
Флай, так когда кэшфло капать начнёт? Киев окружил, а кэшфло нет..
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:38

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:Ахметовська лярва. взялися за олігархів:-) вчора беню, скоро Ще одного. Однозначно лайк.



та не, тут вы ошиблись - во-первых не ахметовская, а тарутинская (была его личной помощницей 10+ лет), а во-вторых давно порвала с донецкими и представляет наиболеее вменяемое крыло зеленых - лично знаком уже много лет через ее мужа-архитектора, часто общаюсь и хорошо знаю о чем говорю
думаю тут наоборот налицо акт вразумления от колымы


Не помиляюся. На днях другий раз внесла у ВРУ Ахметівський REMIT, як альтернативу партійному.
Хто у темі той дійсно в курсі:-)

Іпашать олігархів - для кржн це жирний плюс


а я говорю - ошибаетесь
я то сам не в теме, зато в теме мои приятели, занимающиеся энергетикой
в том числе и зеленой/возобновляемой
но в любом случае посмотрим чем окончиться вброс с "завладанием имущества гражданина швеции"
пари не хотите?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вай вай..ипашать олигархов...та тут прямо вижу секта наивных школьников собралась))) вы уроки поучили?
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как можно наивно полагать что ипашат олигархов, когда коломоя перед шухером предупреждали, и вообще наивны те кто верят зеленым соплям и не понимают что страна на автопилоте живет уже давно, никто ней не управляет, у колонии лишь смотрящие
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:42

  hume написав:Флай, так когда кэшфло капать начнёт? Киев окружил, а кэшфло нет..

уже писав, що поки що нема змісту, тільки одна кавалірка з професійним 100% ремонтом, цоколь з моїм аматорським, і обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"

Капає економія "на оренді" і часі "на логістику тіла".
Зекономив - значить заробив.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:48

  flyman написав:
  hume написав:Флай, так когда кэшфло капать начнёт? Киев окружил, а кэшфло нет..

уже писав, що поки що нема змісту, тільки одна кавалірка з професійним 100% ремонтом, цоколь з моїм аматорським, і обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"

Капає економія "на оренді" і часі "на логістику тіла".
Зекономив - значить заробив.


какая там еще "экономия часу"?
ты ж хронический безработный бездельник, флай
у тя шо, агорафобия и ты не можешь долго находиться на открытом пространстве?
вся твоя "теория окружения" - бред психологически нездорового человека
об экономической целесообразности там нет и речи
кийосаки со своей теорией об экономической независимости дико ржет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

такие все остроязыкие, народ вам не тошно от самих себя?))
sivolkin2020
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Зекономив - значить заробив.

Нікуя ти не заробив :)
А комуналь, яка за весь цей час капає на дві кавалірки ти не рахуєш?

Ой, бачу тобі ще треба вчитись і вчитись фінансової грамотності на моїй гілці - на відосиках)))
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

.
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