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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:35
flyman написав:
цоколь без ремонта осінню був 20куе, з ремонтом 25куе
Ой, мав на увазі - за скільки здають в ОРЕНДУ повноцінну однушку у будинках, де є твої кавалірки?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:36
change_pm написав:
Я про провірку реального попиту, а не віртуальний моніторинг олх...
Почуеш, чи є попит на твою ціну і частоту попита, почуєш реальні голоса своїх можливих пезантов...
Уяви, шо на ту ціну, що ти хочеш нікого немає, чи є, але такі, що ти нізащо не здаси (може работяги чи після турми)...
Треба знати портрет свого клієнта, а то можливо бузінес-план треба рихтувати...
перевірку робив пару років тому, можна було здати за 2к5 (10%+ річних в уе), був клієнт, але я не захотів, так як тре було би кудись переселятися, а кавалірки були лише в прожектах
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:38
flyman написав:
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перевірку робив пару років тому, можна було здати за 2к5, був клієнт, але я не захотів, так як тре було би кудись переселятися, а кавалірки були лише в прожектах[/quote]
Флай, так когда кэшфло капать начнёт? Киев окружил, а кэшфло нет..
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:38
Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав:
Ахметовська лярва. взялися за олігархів:-) вчора беню, скоро Ще одного. Однозначно лайк.
та не, тут вы ошиблись - во-первых не ахметовская, а тарутинская (была его личной помощницей 10+ лет), а во-вторых давно порвала с донецкими и представляет наиболеее вменяемое крыло зеленых - лично знаком уже много лет через ее мужа-архитектора, часто общаюсь и хорошо знаю о чем говорю
думаю тут наоборот налицо акт вразумления от колымы
Не помиляюся. На днях другий раз внесла у ВРУ Ахметівський REMIT, як альтернативу партійному.
Хто у темі той дійсно в курсі:-)
Іпашать олігархів - для кржн це жирний плюс
а я говорю - ошибаетесь
я то сам не в теме, зато в теме мои приятели, занимающиеся энергетикой
в том числе и зеленой/возобновляемой
но в любом случае посмотрим чем окончиться вброс с "завладанием имущества гражданина швеции"
пари не хотите?)
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:40
вай вай..ипашать олигархов...та тут прямо вижу секта наивных школьников собралась))) вы уроки поучили?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:41
как можно наивно полагать что ипашат олигархов, когда коломоя перед шухером предупреждали, и вообще наивны те кто верят зеленым соплям и не понимают что страна на автопилоте живет уже давно, никто ней не управляет, у колонии лишь смотрящие
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:42
hume написав:
Флай, так когда кэшфло капать начнёт? Киев окружил, а кэшфло нет..
уже писав, що поки що нема змісту, тільки одна кавалірка з професійним 100% ремонтом, цоколь з моїм аматорським, і обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"
Капає економія "на оренді" і часі "на логістику тіла".
Зекономив - значить заробив.
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flyman
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:48
flyman написав: hume написав:
Флай, так когда кэшфло капать начнёт? Киев окружил, а кэшфло нет..
уже писав, що поки що нема змісту, тільки одна кавалірка з професійним 100% ремонтом, цоколь з моїм аматорським, і обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"
Капає економія "на оренді" і часі "на логістику тіла".
Зекономив - значить заробив.
какая там еще "экономия часу"?
ты ж хронический безработный бездельник, флай
у тя шо, агорафобия и ты не можешь долго находиться на открытом пространстве?
вся твоя "теория окружения" - бред психологически нездорового человека
об экономической целесообразности там нет и речи
кийосаки со своей теорией об экономической независимости дико ржет
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:49
такие все остроязыкие, народ вам не тошно от самих себя?))
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:05
flyman написав:
Зекономив - значить заробив.
Нікуя ти не заробив
А комуналь, яка за весь цей час капає на дві кавалірки ти не рахуєш?
Ой, бачу тобі ще треба вчитись і вчитись фінансової грамотності на моїй гілці - на відосиках)))Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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