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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14
flyman написав:
обидва об"єкти мають стратегічне розміщення та значення "для себе"
Флай, продай все в бісову маму, купи хату над озером у Білій (під Тернополем, на протилежному від Сіті березі, 10хв. до Центру міста - для нетамтешніх)
, 12 соток коло хати і нехай усі заздрять. Тоді усі зрозуміють генія інженерно-гуманітарно-економічної думки!
Напоркуа тобі той Київ. Я хоч буду мати до кого приїхати з м"ясом. Бо на крутому березі Либіді-Почайни навколишні бомжі коло твоїх кавалірок не дадуть відчути релакс.
Дій і багатій! (R)
Ой, то вкрадено у інших
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 23 кві, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:14
Успіх написав: flyman написав:
Зекономив - значить заробив.
Нікуя ти не заробив
А комуналь, яка за весь цей час капає на дві кавалірки ти не рахуєш?
Ой, бачу тобі ще треба вчитись і вчитись фінансової грамотності на моїй гілці - на відосиках)))Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
.
Гілка фінансових "грамотіїв".
З приймаків у смарт-конурку)))
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:21
Успіх написав: flyman написав:
Зекономив - значить заробив.
Нікуя ти не заробив
А комуналь, яка за весь цей час капає на дві кавалірки ти не рахуєш?
Ой, бачу тобі ще треба вчитись і вчитись фінансової грамотності на моїй гілці - на відосиках)))Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
.
комуналь капає,
було $10 до калірки, стало $10 + $10
і?
долярчик etc. пояснюю, що береться до уваги не тільки альтернативний еквівалент в пеньонзах, але ще зусилля в часі і рівень стресу.
От мені тре в Київ, порішати справи, то що маю шукати подобово квартиру, чи як?
А так є своє, заходиш коли хочеш. Всі зручності. ГТ і ШРТ.
Закінчиться ковідло і лохдауни, зробляться ремонти в інших кавалірках, тоді і будете штрикати шпиньками: а де ж кешфло?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:22
кавалирки бугага
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:27
По стоимости электроэнергии с 01.05.21 есть новости?
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:28
местные олягархи из липок
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